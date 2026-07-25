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Применение норм КУзПБ, регулирующих деятельность арбитражного управляющего: анализ судебной практики

13:24, 25 июля 2026 37
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В анализе систематизированы и обобщены правовые выводы, изложенные в судебных решениях хозяйственных судов.
Применение норм КУзПБ, регулирующих деятельность арбитражного управляющего: анализ судебной практики
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Восточный апелляционный хозяйственный суд обнародовал анализ судебной статистики и судебной практики применения хозяйственными судами Восточного апелляционного округа норм Кодекса Украины по процедурам банкротства, регулирующих деятельность арбитражного управляющего в процедурах банкротства (неплатежеспособности), за 2025 год – первое полугодие 2026 года.

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В рамках проведенного анализа систематизированы и обобщены правовые выводы, изложенные в судебных решениях хозяйственных судов Восточного апелляционного округа и Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, по наиболее актуальным вопросам применения законодательства, в частности:

  • отстранение арбитражного управляющего и назначение другого, в том числе в случаях, когда комитет/собрание кредиторов не представляет кандидатуру арбитражного управляющего;
  • отчетность арбитражного управляющего о финансовом состоянии должника и ходе производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности);
  • начисление и выплата денежного вознаграждения арбитражному управляющему, осуществление и возмещение его расходов;
  • ответственность арбитражного управляющего и законность его действий.

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