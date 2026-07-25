Госспецсвязи утвердила Методику оценки рисков кибербезопасности

Документ предусматривает использование современных математических методов анализа, в частности байесовского метода, который позволяет уточнять оценку рисков на основе новой информации о киберинцидентах, киберугрозах и изменениях состояния защищенности систем.

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Госспецсвязи сообщила, что утвердила Методику оценки рисков кибербезопасности, которая устанавливает единый подход к идентификации и оценке рисков кибербезопасности для органов государственной власти, операторов критической инфраструктуры и владельцев (распорядителей) объектов критической информационной инфраструктуры.

Соответствующий приказ Администрации Госспецсвязи от 2 июня 2026 года № 402 зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 18 июня 2026 года под № 880/46274.

Методика разработана во исполнение Общих требований по киберзащите объектов критической инфраструктуры, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 19 июня 2019 года № 518, и Минимальных требований к защите информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных и технологических систем, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 29 марта 2006 года № 373.

Документ определяет единые подходы к:

▪️ идентификации критических активов и их классификации;

▪️ выявлению актуальных киберугроз и уязвимостей;

▪️ проведению качественной и количественной оценки рисков кибербезопасности;

▪️ определению уровня риска с применением матрицы рисков;

▪️ планированию мероприятий по обработке рисков и подготовке соответствующей отчетности.

Особенностью Методики является сочетание качественного и количественного подходов к оценке рисков. Документ предусматривает использование современных математических методов анализа, в частности байесовского метода, который позволяет уточнять оценку рисков на основе новой информации о киберинцидентах, киберугрозах и изменениях состояния защищенности систем.

Методика также определяет порядок формирования перечня рисков кибербезопасности, подготовки планов по их обработке и проведения регулярного пересмотра результатов оценки. Оценка рисков должна проводиться не реже одного раза в год, а также в случае существенных изменений в системах или процессах обработки информации.

«Внедрение Методики будет способствовать внедрению риск-ориентированного подхода к обеспечению киберзащиты, повышению уровня устойчивости информационных систем государственных органов и операторов критической инфраструктуры, а также гармонизации национальной практики управления рисками кибербезопасности с международными стандартами и рекомендациями», — заявили в ведомстве.

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