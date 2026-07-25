  1. В Украине

Госспецсвязи утвердила Методику оценки рисков кибербезопасности

13:06, 25 июля 2026 62
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ предусматривает использование современных математических методов анализа, в частности байесовского метода, который позволяет уточнять оценку рисков на основе новой информации о киберинцидентах, киберугрозах и изменениях состояния защищенности систем.
Госспецсвязи утвердила Методику оценки рисков кибербезопасности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Госспецсвязи сообщила, что утвердила Методику оценки рисков кибербезопасности, которая устанавливает единый подход к идентификации и оценке рисков кибербезопасности для органов государственной власти, операторов критической инфраструктуры и владельцев (распорядителей) объектов критической информационной инфраструктуры.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующий приказ Администрации Госспецсвязи от 2 июня 2026 года № 402 зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 18 июня 2026 года под № 880/46274.

Методика разработана во исполнение Общих требований по киберзащите объектов критической инфраструктуры, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 19 июня 2019 года № 518, и Минимальных требований к защите информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных и технологических систем, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 29 марта 2006 года № 373. 

Документ определяет единые подходы к:

▪️ идентификации критических активов и их классификации;

▪️ выявлению актуальных киберугроз и уязвимостей; 

▪️ проведению качественной и количественной оценки рисков кибербезопасности;

▪️ определению уровня риска с применением матрицы рисков;

▪️ планированию мероприятий по обработке рисков и подготовке соответствующей отчетности.

Особенностью Методики является сочетание качественного и количественного подходов к оценке рисков. Документ предусматривает использование современных математических методов анализа, в частности байесовского метода, который позволяет уточнять оценку рисков на основе новой информации о киберинцидентах, киберугрозах и изменениях состояния защищенности систем.

Методика также определяет порядок формирования перечня рисков кибербезопасности, подготовки планов по их обработке и проведения регулярного пересмотра результатов оценки. Оценка рисков должна проводиться не реже одного раза в год, а также в случае существенных изменений в системах или процессах обработки информации.

«Внедрение Методики будет способствовать внедрению риск-ориентированного подхода к обеспечению киберзащиты, повышению уровня устойчивости информационных систем государственных органов и операторов критической инфраструктуры, а также гармонизации национальной практики управления рисками кибербезопасности с международными стандартами и рекомендациями», — заявили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

киберзащита

Популярные новости

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 12k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 15k
Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

09:42, 24 июля 2026 7k
Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 14k
ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 11k
Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

18:32, 23 июля 2026 9k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Работодатели превратили компьютеры и телефоны в инструменты слежки: где проходит граница между контролем и частной жизнью работника

За вами следят через трекер рабочего времени: что о мониторинге работников говорят Верховный Суд и ЕСПЧ.

Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект № 15260, который наделяет Нацполицию правом выявлять необоснованные активы и собирать доказательства для их взыскания в доход государства.

Дети, рожденные после гибели отца на фронте, имеют право на долю от 15 млн даже если деньги уже выплачены другим, — ВС

Имеет ли право на долю от 15-миллионной помощи ребенок, родившийся уже после гибели отца на фронте, и что делать, если помощь уже распределена и выплачена другим членам семьи.

База для расчета выплат военнослужащим останется на уровне 2018 года — 1762 грн: Верховный Суд признал законным постановление № 481

Кабмин имеет право самостоятельно устанавливать расчетную величину окладов в размере всего 1762 гривен, игнорируя рост прожиточного минимума.

Работникам, ставшим ВПЛ вследствие эвакуации, хотят засчитывать в страховой стаж до 36 месяцев отпуска

Период пребывания в отпуске без сохранения заработной платы в связи с эвакуацией с территорий ведения боевых действий может начать засчитываться в страховой стаж.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]