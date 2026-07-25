КХС ВС определил границы привлечения к субсидиарной ответственности лиц, которые незаконно приобрели имущество должника вследствие фраудаторных сделок

КХС ВС пришел к выводу, что лица, которые незаконно приобрели имущество должника или получили имущественную выгоду вследствие сделок либо имущественных действий, подлежат привлечению к субсидиарной ответственности на основании ч. 5 ст. 42 этого Кодекса в пределах причиненных должнику убытков.

Фото: rv.tax.gov.ua

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Лица, которые незаконно приобрели имущество должника или получили имущественную выгоду вследствие сделок либо имущественных действий, предусмотренных ст. 42 КУзПБ, подлежат привлечению к субсидиарной ответственности на основании ч. 5 ст. 42 этого Кодекса в пределах причиненных должнику убытков. Кроме того, ч. 5 ст. 42 КУзПБ устанавливает специальный порядок определения пределов субсидиарной ответственности — в пределах суммы причиненных должнику убытков.

КХС ВС рассмотрел кассационную жалобу должника в лице управляющего санацией по делу, рассмотренному в рамках дела о банкротстве, по иску о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства (в порядке ст. 42 КУзПБ) и солидарном взыскании убытков с приобретателя имущества, комиссионера и учредителя должника.

Предметом кассационного пересмотра в этой части стал вопрос правомерности привлечения учредителя (участника) должника к субсидиарной ответственности на основании ч. 5 ст. 42 КУзПБ, а также взыскания инфляционных потерь и 3 % годовых на основании ст. 625 ГК Украины по оспариваемой сделке.

Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, частично удовлетворил иск: признал недействительным договор купли-продажи автомобиля как фраудаторный и взыскал с покупателя (физического лица) в пользу должника рыночную стоимость имущества. В удовлетворении иска в части требований к учредителю должника о солидарном взыскании денежных средств, а также в части начисления 3 % годовых и инфляционных потерь было отказано. Суды исходили из того, что учредитель является ненадлежащим ответчиком, поскольку отчуждение произошло по приказу директора предприятия через значительный промежуток времени после решения общего собрания, а обязанность по уплате денежных средств по ч. 3 ст. 42 КУзПБ возникает только с момента вступления решения суда в законную силу.

ОЦЕНКА СУДА

КХС ВС обратил внимание, что Закон Украины № 2971-IX от 20.03.2023 дополнил ст. 42 КУзПБ частью пятой, которая ввела специальное правовое регулирование ответственности лиц, совершивших либо согласовавших сделки или имущественные действия, определенные частями первой и второй этой статьи, которые привели к причинению вреда должнику.

По смыслу этой нормы такие лица несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника в пределах суммы причиненных должнику убытков.

С учетом принципа lex specialis derogat legi generali, в случае установления, что вред должнику причинен вследствие сделок либо имущественных действий, предусмотренных ст. 42 КУзПБ, применению подлежит именно часть пятая этой статьи как специальная норма. Она устанавливает специальный порядок определения пределов субсидиарной ответственности — в пределах суммы причиненных должнику убытков, в отличие от общего правила ч. 2 ст. 61 КУзПБ (где размер определяется как разница между суммой требований кредиторов и ликвидационной массой).

КХС ВС пришел к выводу, что лица, которые незаконно приобрели имущество должника либо получили имущественную выгоду вследствие сделок или имущественных действий, предусмотренных ст. 42 КУзПБ, подлежат привлечению к субсидиарной ответственности на основании ч. 5 ст. 42 этого Кодекса в пределах причиненных должнику убытков.

КХС ВС установил, что в данном деле суды определили: решение общего собрания участников, подписанное учредителем, о снятии автомобиля с учета было принято с нарушением корпоративной процедуры. Вместе с тем фактическое отчуждение имущества по заниженной цене произошло на основании отдельного приказа генерального директора, изданного спустя значительный промежуток времени, который не содержал ссылок на протокол общего собрания как на правовое основание его издания.

КХС ВС согласился с выводами судов о том, что сам по себе факт председательствования учредителя на собрании при отсутствии доказательств его дальнейших противоправных действий по реализации имущества не свидетельствует о наличии непосредственной причинно-следственной связи с причинением должнику убытков. Следовательно, суды предыдущих инстанций установили отсутствие (непредставление истцом) каких-либо надлежащих и допустимых доказательств противоправного действия или бездействия данного лица, связанных с предметом спора, и пришли к правильному выводу, что это лицо не является надлежащим ответчиком в части заявленных требований о солидарном взыскании денежных средств.

Что касается требований о взыскании 3 % годовых и инфляционных потерь на основании ст. 625 ГК Украины, коллегия судей отметила, что обязанность по возврату денежных средств (возмещению стоимости имущества в денежном эквиваленте в связи с невозможностью возврата в натуре согласно ч. 3 ст. 42 КУзПБ) по оспариваемой сделке возникает с момента вступления в законную силу решения суда о признании сделки недействительной, поскольку до этого момента действует презумпция ее правомерности (ст. 204 ГК Украины). Поскольку до принятия судебного решения просрочки исполнения денежного обязательства не было, КХС ВС также оставил без изменений обжалуемые судебные решения в части отказа в удовлетворении иска к данному лицу и отказа во взыскании инфляционных потерь и 3 % годовых.

Подробнее с текстом постановления КХС ВС от 19.05.2026 по делу № 902/90/21 (902/643/25) можно ознакомиться по ссылке.

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