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Разные адреса в ТЦК и ЦПАУ — как избежать проблем с воинским учетом

10:01, 25 июля 2026 52
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Если информация в ТЦК, ЦПАУ и «Резерв+» не совпадает, персональные данные необходимо как можно скорее актуализировать.
Разные адреса в ТЦК и ЦПАУ — как избежать проблем с воинским учетом
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Если адрес проживания или регистрации, указанный в разных государственных реестрах, не совпадает, это может привести к проблемам с воинским учетом. В такой ситуации важно своевременно обновить персональные данные, ведь военнообязанные обязаны сообщать территориальному центру комплектования и социальной поддержки о любых изменениях. Что делать, если в базах ТЦК и ЦПАУ указаны разные адреса, и можно ли исправить информацию через приложение «Резерв+».

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Воинский учет: какие данные необходимо сообщать ТЦК

Граждане, состоящие на воинском учете, должны предоставлять ТЦК и СП достоверную информацию о своих персональных данных и своевременно сообщать о любых изменениях.

В частности, это касается:
• адреса проживания или регистрации;

  • семейного положения;
  • наличия детей;
  • контактных данных, в частности номера телефона и электронной почты.

В случае изменения места проживания или государственной регистрации эти сведения необходимо обновить в соответствии с требованиями законодательства.

Что делать, если в ТЦК и ЦПАУ разные адреса

По словам юристов, если в информационных базах ТЦК и ЦПАУ содержатся разные адреса, это может стать основанием для возникновения проблем с воинским учетом.

Действующие правила предусматривают пребывание на воинском учете по месту регистрации. Если же человек изменил фактическое место проживания, он должен стать на воинский учет в ТЦК и СП по новому месту проживания и актуализировать свои персональные данные.

В такой ситуации рекомендуется проверить информацию, указанную в «Резерв+», и при необходимости обновить ее. Также уточнить данные можно во время личного обращения в ТЦК и СП.

По оценке юристов, если после окончания отсрочки лицо не состоит на воинском учете по надлежащему месту в соответствии с актуальными данными, это может привести к негативным последствиям, поэтому с обновлением информации затягивать не стоит.

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