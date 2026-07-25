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Когда сказка становится судебным процессом: как в Запорожском окружном админсуде завершили Дни административной юстиции, фото

11:00, 25 июля 2026 158
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В Запорожском окружном административном суде дети вынесли приговор Серому Волку, а через сказочный процесс знакомились с принципами правосудия.
Когда сказка становится судебным процессом: как в Запорожском окружном админсуде завершили Дни административной юстиции, фото
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В завершение Дней административной юстиции в Запорожском окружном административном суде состоялось подведение итогов конкурса детских рисунков «Суд глазами ребенка». Его участниками стали дети судей и работников аппарата суда, которые через творчество поделились собственным видением суда, справедливости и закона. Перед коллективом суда состоялось торжественное награждение участников конкурса детских рисунков. Олег Прудивус, председатель Запорожского окружного административного суда, поблагодарил детей за активное участие, поздравил их с творческими достижениями и вручил дипломы и памятные подарки. Юные художники были награждены искренними аплодисментами присутствующих.

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Этот конкурс уже стал доброй традицией, ведь дает детям возможность по-своему увидеть суд, справедливость, закон и людей, которые ежедневно работают ради защиты прав каждого. В своих работах юные художники показали, что суд — это прежде всего место, где ищут правду, защищают справедливость и уважают закон.

Настоящей изюминкой нынешнего мероприятия стало интерактивное театрализованное представление «Сказочный лес против Волка», которое подготовили работники аппарата суда. Казалось бы, хорошо знакомая всем история о Красной Шапочке не может удивить. Однако на этот раз сказочные герои оказались не в лесу, а в зале судебного заседания, где им пришлось не просто рассказывать свою версию событий, а доказывать ее доказательствами, отвечать на вопросы сторон и убеждать присяжных в своей правоте. В необычном формате дети не только наблюдали за событиями, но и стали непосредственными участниками судебного процесса, поскольку самую ответственную роль получили именно дети — они стали присяжными, которым предстояло принять справедливое решение. В зале судебного заседания развернулось сказочное, но максимально приближенное к реальности рассмотрение дела по обвинению Серого Волка. Каждый из сказочных персонажей по-своему видел события, а показания нередко противоречили друг другу. Именно поэтому юным присяжным пришлось внимательно анализировать все доказательства, сопоставлять факты, проверять достоверность услышанного и не спешить с выводами.

Через юмор, интересные диалоги и знакомых сказочных героев дети узнали, как работает суд, какую роль в процессе играют судья, прокурор, адвокат, свидетели и присяжные. Вместе с тем они поняли, что судебное решение основывается не на эмоциях или личных симпатиях, а исключительно на фактах, доказательствах и законе. Юные присяжные активно обсуждали увиденное и услышанное, задавали вопросы и вместе искали ответ на главный вопрос судебного процесса — кто же на самом деле виновен. Именно это позволило детям почувствовать, насколько ответственной является миссия тех, кто принимает судебное решение.

Кроме того, юные зрители сделали еще один важный вывод: любовь и забота родителей проявляются не только в добрых словах, но и в правилах, которых стоит придерживаться. Слушать родителей, быть внимательными, не общаться с незнакомцами, не делать поспешных выводов и всегда проверять факты — это простые, но очень важные жизненные правила, которые помогают избежать многих ошибок.

Олег Прудивус поблагодарил всех, кто присоединился к мероприятию, и выразил надежду, что конкурс «Суд глазами ребенка» и в дальнейшем будет оставаться доброй традицией суда, а с каждым годом круг его участников будет только расширяться, объединяя все больше детей вокруг творчества, познания мира права и утверждения ценностей справедливости и верховенства права. Именно такие мероприятия помогают детям понять, что суд — это не только здание или государственное учреждение, а прежде всего место, где царят закон, справедливость, равенство всех перед законом и уважение к человеческому достоинству.

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суд Запорожье

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