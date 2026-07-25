Помощь малообеспеченным семьям определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом за последние 6 месяцев перед обращением за помощью.

Фото: psm7.com

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило, учитываются ли денежные переводы из-за границы при расчете помощи малообеспеченным семьям.

«Да, денежные переводы, полученные из-за границы, учитываются в составе среднемесячного совокупного дохода семьи», — заявили в ведомстве.

Помощь малообеспеченным семьям в Украине определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом за последние 6 месяцев перед обращением за помощью.

Среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи рассчитывается путем деления среднемесячного совокупного дохода всех членов семьи на их количество.

Порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632.

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