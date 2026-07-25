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Каким документом подтверждается факт нахождения на иждивении умершего кормильца

09:42, 25 июля 2026 124
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Детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, находились ли они на иждивении кормильца.
Каким документом подтверждается факт нахождения на иждивении умершего кормильца
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области напомнило, каким документом можно подтвердить факт нахождения на иждивении умершего кормильца.

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Отмечается, что детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, находились ли они на иждивении кормильца. 

В качестве документа, удостоверяющего факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, принимаются сведения о месте проживания (совместно с кормильцем по одному адресу) либо документы, выданные в соответствии с действующим законодательством по месту жительства лица, в частности органом местного самоуправления, подтверждающие такой факт.

Для подтверждения информации о месте проживания лицо может предоставить сведения о месте проживания, внесенные в документы, определенные Законом Украины «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места проживания в Украине».

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