Работа по совместительству в Украине: нужно ли сообщать работодателю о других местах работы

Работодатель не обязан проверять наличие у совместителя основного места работы и не имеет полномочий требовать этого.

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Работник, который официально работает у нескольких работодателей, самостоятельно определяет, какое место работы является для него основным. Работодатель не имеет прямого доступа к государственным реестрам, чтобы проверить эту информацию, и не может требовать от работника обязательного подтверждения такого статуса.

Согласно пункту 12 части первой статьи 1 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» №2464-VI от 08.07.2010, основное место работы — это место работы, где работник работает по заключенному трудовому договору и которое он определяет как основное в своем заявлении.

Кодекс законов о труде Украины также не возлагает на работодателя обязанность проверять, есть ли у работника основное место работы. Кроме того, согласно статье 25 КЗоТ Украины, работодатель не имеет права требовать от работника документы, предоставление которых не предусмотрено законодательством.

Хотя работодатель не может самостоятельно проверить статус работника, он может попросить работника добровольно предоставить соответствующие документы.

В частности, работник может предоставить:

выписку из Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины, сформированную через веб-портал электронных услуг ПФУ или приложение «Дія». В ней содержится информация о трудовых отношениях и типе занятости — основное место работы или совместительство;

справку по формам ОК-5 или ОК-7, в которой отображаются данные о страховом стаже и работодателях, уплачивающих за работника единый социальный взнос;

выписку из электронной трудовой книжки, содержащую сведения о трудовой деятельности;

справку от основного работодателя в свободной форме с указанием должности и графика работы.

При этом такие документы могут быть предоставлены только по желанию работника. Работодатель не имеет права устанавливать их подачу как обязательное условие для приема на работу.

Если работник сообщил недостоверную информацию о наличии основного места работы или его изменении, ответственность за это несет сам работник.

Действующее законодательство не предусматривает финансовой ответственности для работодателя, который принял сотрудника по совместительству и не был уведомлен об отсутствии или изменении основного места работы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в трудовом законодательстве Украины понятия «совместительство» и «совмещение профессий (должностей)» имеют разное правовое содержание, хотя на практике их часто путают. Несмотря на определенное сходство, эти формы дополнительной занятости отличаются способом организации работы, процедурой оформления и порядком оплаты труда.

Под совместительством понимается выполнение работником другой оплачиваемой работы, кроме основной, на основании отдельного трудового договора. Такая трудовая деятельность осуществляется исключительно в свободное от основной работы время.

Согласно положениям статьи 102-1 Кодекса законов о труде Украины, работник имеет право работать по совместительству как у своего основного работодателя, так и у другого субъекта хозяйствования.

Заработная плата в этом случае начисляется в зависимости от фактически выполненной работы или отработанного времени.