Совместительство и совмещение должностей: порядок оформления, оплата и ключевые отличия

Совместительство и совмещение часто путают, однако эти формы дополнительной работы имеют существенные отличия в оформлении трудовых отношений, порядке оплаты труда и режиме выполнения обязанностей, что важно учитывать как работникам, так и работодателям.

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В трудовом законодательстве Украины понятия «совместительство» и «совмещение профессий (должностей)» имеют различное правовое содержание, хотя на практике их нередко путают. Несмотря на определенное сходство, эти формы дополнительной занятости отличаются способом организации работы, порядком оформления и условиями оплаты труда.

Под совместительством понимается выполнение работником другой оплачиваемой работы помимо основной на основании отдельного трудового договора. Такая трудовая деятельность осуществляется исключительно в свободное от основной работы время. Согласно положениям статьи 102-1 Кодекса законов о труде Украины, работник имеет право работать по совместительству как у своего основного работодателя, так и у другого субъекта хозяйствования. Заработная плата в этом случае начисляется в зависимости от фактически выполненной работы или отработанного времени.

Основным признаком совместительства является наличие отдельного трудового договора и выполнение дополнительных обязанностей за пределами установленного рабочего времени по основному месту работы. В зависимости от того, где именно выполняется такая работа, различают внутреннее совместительство, когда работник совмещает несколько должностей у одного работодателя, и внешнее совместительство, когда дополнительная трудовая деятельность осуществляется у другого работодателя.

Совмещение профессий или должностей — это выполнение работником на том же предприятии, в учреждении или организации наряду со своей основной работой дополнительной работы по другой профессии или должности либо исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы. Такой порядок предусмотрен статьей 105 КЗоТ Украины.

В отличие от совместительства, при совмещении новый трудовой договор не заключается. Работник продолжает трудиться по своему основному трудовому договору, одновременно выполняя дополнительные обязанности в пределах установленного рабочего времени. За такую работу работнику устанавливается доплата, размер которой определяется условиями коллективного договора.

Основные отличия

• Совместительство — это отдельная работа по отдельному трудовому договору в свободное от основной работы время.

• Совмещение — это дополнительная работа в пределах основного рабочего времени без заключения нового трудового договора.

• При совместительстве оплата производится за фактически выполненную работу, а при совмещении работнику устанавливается доплата за дополнительную нагрузку.

На что обратить внимание работодателю и работнику

При оформлении трудовых отношений важно четко разграничивать совместительство и совмещение, поскольку от этого зависит порядок организации работы и ее оплаты. Если работник выполняет дополнительную работу за пределами своего основного рабочего времени на основании отдельного трудового договора, речь идет о совместительстве. В свою очередь, совмещение имеет место тогда, когда работник наряду с основными обязанностями выполняет дополнительные функции в течение рабочего дня без освобождения от основной работы. На это обращает внимание Херсонский апелляционный суд.

Неправильное определение вида дополнительной занятости может стать причиной трудовых споров, в частности относительно размера заработной платы, режима рабочего времени, круга должностных обязанностей работника и законности кадровых решений работодателя.

Таким образом, совместительство и совмещение являются различными правовыми механизмами привлечения работника к дополнительной работе. Главное отличие заключается в том, что совместительство предполагает заключение отдельного трудового договора и выполнение работы в свободное от основной занятости время, тогда как совмещение осуществляется в пределах установленного рабочего времени и компенсируется путем выплаты соответствующей доплаты.

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