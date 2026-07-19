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В США могут навсегда отменить перевод часов — станет ли летнее время постоянным

17:27, 19 июля 2026 113
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Если инициативу окончательно одобрят, американцам больше не придется дважды в год переводить стрелки часов.
В США могут навсегда отменить перевод часов — станет ли летнее время постоянным
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У США приблизились к возможному отказу от традиционного перевода часов весной и осенью. Палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий введение постоянного летнего времени и отмену сезонного перевода часов. Несмотря на убедительную поддержку большинства законодателей и поддержку со стороны Белого дома, окончательное принятие документа пока не гарантировано — в Сенате он может столкнуться с серьезным сопротивлением.

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Палата представителей поддержала отмену перевода часов

Палата представителей США проголосовала за законопроект Sunshine Protection Act, который предусматривает переход страны на постоянное летнее время и отмену двукратного в год перевода часов.

Почему в США хотят отказаться от сезонного перевода часов

Сторонники законопроекта утверждают, что практика перевода часов давно утратила свою актуальность и создает больше неудобств, чем пользы.

Особенно активно инициативу поддерживают штаты, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, сферы отдыха, ресторанного бизнеса и других отраслей, для которых дополнительный час светлого времени вечером может положительно повлиять на экономическую активность.

По их мнению, законодательство должно соответствовать современным условиям жизни, а отказ от сезонного перевода часов станет более практичным решением.

Какие аргументы приводят противники законопроекта

В то же время в Конгрессе нет единой позиции по этой инициативе.

Часть законодателей, в частности представители штатов с развитым сельским хозяйством, опасаются, что более поздний рассвет в зимний период осложнит работу фермеров.

Также звучат предостережения относительно возможного негативного влияния на здоровье и безопасность населения. Критики законопроекта подчеркивают, что зимой люди, в частности дети, будут дольше добираться до школ и работы в темноте, что может сказаться на безопасности, режиме сна и психическом здоровье.

Сторонники ссылаются на опросы и медицинские исследования

Во время обсуждения законопроекта его сторонники заявили, что, по данным социологических опросов, лишь около 12% американцев хотят сохранить нынешнюю систему сезонного перевода часов.

Они также утверждают, что перевод времени связан с увеличением количества сердечных приступов и инсультов.

Несмотря на эти аргументы, почти сотня законодателей, поддерживающих оппозиционную политическую силу, проголосовали против документа.

Станет ли в США летнее время постоянным

Дискуссии об отказе от сезонного перевода часов продолжаются в США уже много лет.

Сторонники законопроекта считают, что после успешного голосования в Палате представителей появился реальный шанс окончательно отменить перевод часов.

Впрочем, перспективы документа в Сенате пока остаются неопределенными.

По информации источников в Конгрессе, среди сенаторов нет единой позиции относительно перехода на постоянное летнее время. Часть влиятельных законодателей выступает против этой инициативы, поэтому вынесение законопроекта на голосование может быть отложено.

Руководство Сената также признает, что вопрос остается спорным и вызывает дискуссии в разных регионах страны.

Таким образом, даже после одобрения Палатой представителей законопроекту еще предстоит рассмотрение в Сенате. Только после этого он сможет стать законом, который окончательно отменит практику сезонного перевода часов в США.

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США

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