У США можуть назавжди скасувати переведення годинників — чи стане літній час постійним

Якщо ініціативу остаточно схвалять, американцям більше не доведеться двічі на рік переводити стрілки годинника.

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У США наблизилися до можливої відмови від традиційного переведення годинників навесні та восени. Палата представників схвалила законопроєкт, який передбачає запровадження постійного літнього часу та скасування сезонної зміни часу. Попри переконливу підтримку більшості законодавців і підтримку з боку Білого дому, остаточне ухвалення документа поки не гарантоване — у Сенаті він може зіткнутися з серйозним опором.

Палата представників підтримала скасування переведення годинників

Палата представників США проголосувала за законопроєкт Sunshine Protection Act, який передбачає перехід країни на постійний літній час і скасування дворазового на рік переведення годинників.

Чому у США хочуть відмовитися від сезонного переведення годинників

Прихильники законопроєкту стверджують, що практика переведення годинників давно втратила свою актуальність і створює більше незручностей, ніж користі.

Особливо активно ініціативу підтримують штати, економіка яких значною мірою залежить від туризму, сфери відпочинку, ресторанного бізнесу та інших галузей, для яких додаткова година світлого часу ввечері може позитивно вплинути на економічну активність.

На їхню думку, законодавство має відповідати сучасним умовам життя, а відмова від сезонної зміни часу стане більш практичним рішенням.

Які аргументи наводять противники законопроєкту

Водночас у Конгресі немає єдиної позиції щодо цієї ініціативи.

Частина законодавців, зокрема представники штатів із розвиненим сільським господарством, побоюються, що пізніший світанок у зимовий період ускладнить роботу фермерів.

Також звучать застереження щодо можливого негативного впливу на здоров’я та безпеку населення. Критики законопроєкту наголошують, що взимку люди, зокрема діти, довше добиратимуться до шкіл і роботи в темряві, що може позначитися на безпеці, режимі сну та психічному здоров’ї.

Прихильники посилаються на опитування та медичні дослідження

Під час обговорення законопроєкту його прихильники заявили, що, за даними соціологічних опитувань, лише близько 12% американців хочуть зберегти нинішню систему сезонного переведення годинників.

Вони також стверджують, що переведення часу пов’язане зі збільшенням кількості серцевих нападів та інсультів.

Попри ці аргументи, майже сотня законодавців, які підтримують опозиційну політичну силу, проголосували проти документа.

Чи стане у США літній час постійним

Дискусії про відмову від сезонного переведення годинників тривають у США вже багато років.

Прихильники законопроєкту вважають, що після успішного голосування в Палаті представників з’явився реальний шанс остаточно скасувати переведення годинників.

Втім, перспективи документа в Сенаті поки залишаються невизначеними.

За інформацією джерел у Конгресі, серед сенаторів немає єдиної позиції щодо переходу на постійний літній час. Частина впливових законодавців виступає проти цієї ініціативи, тому винесення законопроєкту на голосування може бути відкладене.

Керівництво Сенату також визнає, що питання залишається суперечливим і викликає дискусії в різних регіонах країни.

Таким чином, навіть після схвалення Палатою представників законопроєкт ще має пройти розгляд у Сенаті. Лише після цього він зможе стати законом, який остаточно скасує практику сезонного переведення годинників у США.

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