Як обрати безпечну шаурму: головні правила, які допоможуть уникнути отруєння

На які ознаки варто звернути увагу перед покупкою, щоб зменшити ризик харчового отруєння.

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Шаурма залишається одним із найпопулярніших видів швидкого харчування. Водночас через поєднання м’яса, свіжих овочів, соусів і хлібобулочних виробів вона належить до готових до споживання продуктів, які потребують особливо ретельного дотримання санітарних вимог. Оскільки після приготування страва зазвичай не проходить додаткової термічної обробки, порушення правил зберігання чи приготування можуть становити ризик для здоров’я. Держпродспоживслужба нагадала, на що варто звернути увагу перед покупкою, щоб зменшити ризик придбання небезпечного харчового продукту.

Купуйте шаурму лише в офіційних закладах

Фахівці рекомендують обирати лише офіційні заклади торгівлі або громадського харчування.

На видному місці має бути розміщений куточок споживача, де зазначено інформацію про продавця, зокрема назву та контактні дані суб’єкта господарювання.

Оцініть чистоту закладу та дотримання гігієни

Перед покупкою варто звернути увагу на загальний санітарний стан закладу.

Робочі поверхні, обладнання, вітрини та інвентар мають бути чистими й охайними. Працівники повинні дотримуватися правил особистої гігієни під час приготування продукції, а також мати особисті медичні книжки встановленого зразка.

Перевірте, як зберігаються інгредієнти

Не менш важливо оцінити умови зберігання продуктів.

Свіжі овочі, соуси та інші компоненти повинні зберігатися в холодильному обладнанні або за температурного режиму, визначеного виробником. Продукти не повинні тривалий час перебувати при кімнатній температурі.

Зверніть увагу на процес приготування

Під час приготування м’ясо повинно проходити належну термічну обробку, а готову шаурму мають готувати з використанням чистого інвентарю.

Також важливо, щоб сирі та готові продукти не контактували між собою, адже це допомагає запобігти забрудненню готової їжі.

Коли від покупки краще відмовитися

Не варто купувати продукцію, якщо виникають сумніви щодо її якості.

Неприємний запах, неохайний вигляд закладу, порушення санітарних вимог або неналежні умови зберігання продуктів є достатніми підставами, щоб відмовитися від покупки.

Які обов’язки мають продавці

Оператори ринку харчових продуктів зобов’язані дотримуватися вимог законодавства щодо безпечності харчових продуктів, належної гігієнічної практики та відповідних процедур.

Крім того, на запит споживача вони повинні надати всю необхідну інформацію про харчові продукти, які реалізують

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