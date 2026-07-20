У Польщі 21 липня по всій країні увімкнуть сирени: що відбувається

У Польщі проведуть масштабну перевірку системи оповіщення населення про повітряні загрози.

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У вівторок, 21 липня, у Польщі проведуть загальнонаціональні навчання з перевірки систем оповіщення населення про повітряні загрози.

Як повідомляє RMF24, навчання проходитимуть під кодовою назвою ALARM 2026. Упродовж дня — з 07:00 до 19:00 — по всій країні тестуватимуть сирени та інші елементи системи оповіщення.

Основна мета заходу — оцінити готовність систем оповіщення для військових і цивільного населення, а також перевірити ефективність роботи служб екстреного реагування та виявити можливі недоліки.

Польські служби закликали громадян не хвилюватися через сигнали сирен, наголосивши, що йдеться про планові навчання, необхідні для вдосконалення системи громадського оповіщення.

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