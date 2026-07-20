В Польше 21 июля по всей стране включат сирены: что происходит

В Польше будет проведена масштабная проверка системы оповещения населения о воздушных угрозах.

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Во вторник, 21 июля, в Польше пройдут общенациональные учения по проверке систем оповещения населения о возможных воздушных угрозах.

Как сообщает RMF24, учения пройдут под кодовым названием ALARM 2026. В течение дня — с 07:00 до 19:00 — по всей стране будут тестировать сирены и другие элементы системы оповещения.

Основная цель мероприятия — оценить готовность систем оповещения для военных и гражданского населения, а также проверить эффективность работы служб экстренного реагирования и выявить возможные недостатки.

Польские службы призвали граждан не беспокоиться из-за сигналов сирен, подчеркнув, что речь идет о плановых учениях, необходимых для совершенствования системы общественного оповещения.

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