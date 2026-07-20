В Украину из Польши пытались ввезти 90 шприц-ручек Mounjaro KwikPen

В отношении этого препарата в Украине действует ограничение в соответствии с постановлением Кабмина.

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В пункте пропуска «Шегини – Медика» таможенники обнаружили партию лекарственных средств, которые пытались ввезти в Украину без декларирования. Стоимость изъятого товара составляет около 2 млн грн.

Как сообщили таможенные органы, во время осмотра автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, который возвращался из Польши под управлением 66-летнего жителя Прикарпатья, работники таможни обнаружили 90 шприц-ручек лекарственного средства Mounjaro KwikPen.

В таможне отметили, что это лекарственное средство относится к препаратам, ввоз которых гражданами ограничен в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 458 «Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины лекарственных средств и специального детского питания».

В отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

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