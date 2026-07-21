Как работают суды под обстрелами: в Запорожье обсудили обеспечение правосудия в условиях войны

Верховный Суд, ГСА, ССУ и ССО собрались в Запорожье для обсуждения работы судов во время войны.

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Запорожская область 16 июля стала местом проведения рабочей встречи с участием руководителей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, Государственной судебной администрации Украины, Службы судебной охраны и высшего органа судейского самоуправления — Совета судей Украины.

Проведение такого мероприятия именно в Запорожском регионе засвидетельствовало внимание руководства системы судебной власти к деятельности судов области, которые и в условиях военного положения обеспечивают непрерывное осуществление правосудия. Встреча состоялась в Запорожском окружном административном суде и стала площадкой для открытого профессионального диалога, обсуждения актуальных вопросов судебной практики и организации работы судов.

В мероприятии приняли участие председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин, председатель Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура, заместитель председателя Совета судей Украины Владимир Соколов, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Сергей Уханенко, председатель Службы судебной охраны Петр Талпа, исполняющий обязанности председателя Третьего апелляционного административного суда Андрей Суховаров, председатель Запорожского апелляционного суда Ирина Кочеткова, председатель Хозяйственного суда Запорожской области Михаил Мирошниченко, начальник Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Запорожской области Ирина Беликова, начальник Территориального управления Службы судебной охраны в Запорожской области Василий Сапачков, судья Запорожского апелляционного суда, член Совета судей Украины Роман Холод, директор Днепровского регионального отделения Национальной школы судей Украины Владимир Поплавский, председатели районных судов Запорожской области, судьи и работники аппарата Запорожского окружного административного суда.

Открывая встречу, председатель Запорожского окружного административного суда Олег Прудивус приветствовал гостей в Запорожье и поблагодарил их за возможность провести профессиональный диалог непосредственно в регионе, который ежедневно работает в условиях военного положения. Он подчеркнул, что такие встречи являются важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов осуществления правосудия, обмена опытом и выработки общих подходов к решению практических проблем.

Обращаясь к участникам мероприятия, председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин подчеркнул, что Запорожская область сегодня является одним из регионов, который больше всего ощущает последствия войны, однако суды области продолжают осуществлять правосудие, обеспечивая реализацию гарантированного Конституцией Украины права каждого человека на судебную защиту.

Он отметил, что осуществление правосудия в таких условиях требует от судей и работников аппаратов судов высокого профессионализма, стойкости, ответственности и преданности своему делу. По его словам, главной целью рабочей встречи является откровенное профессиональное общение, обсуждение актуальной судебной практики, анализ новейших правовых позиций Верховного Суда, а также оказание методической и практической помощи судьям по вопросам применения законодательства при рассмотрении административных дел.

В завершение своего выступления Игорь Дашутин пожелал всем участникам плодотворной работы, выдержки, безопасности и мира.

Председатель Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура, приветствуя присутствующих, обратил внимание на символичность проведения мероприятия после празднования Дня Украинской Государственности. Он проинформировал участников об актуальных вопросах деятельности Государственной судебной администрации Украины, в частности относительно обеспечения надлежащего финансирования системы судебной власти и выплаты судейского вознаграждения.

Вместе с тем Максим Пампура сообщил и о положительных изменениях. В частности, 15 июля 2026 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины о применении дополнительных коэффициентов повышения должностных окладов государственных служащих аппаратов местных общих судов с повышенной нагрузкой. В завершение он поблагодарил судей, работников аппаратов судов и сотрудников Службы судебной охраны за добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм и преданность делу даже в чрезвычайно сложных условиях.

Заместитель председателя Совета судей Украины Владимир Соколов акцентировал внимание на вопросах обеспечения независимости судебной власти как одной из основных конституционных гарантий осуществления правосудия. Он отметил, что Совет судей Украины продолжает активное сотрудничество с национальными и международными партнёрами, направленное на укрепление независимости системы судебной власти, защиту социальных гарантий судей и обеспечение надлежащих условий функционирования судов.

Председатель Службы судебной охраны Петр Талпа подчеркнул важность деятельности Службы судебной охраны по обеспечению безопасности судей, работников судов, участников судебных процессов и посетителей судебных учреждений. Он подчеркнул, что эффективное выполнение этих задач возможно лишь при условии постоянного взаимодействия с судами, открытого профессионального диалога и оперативного реагирования на современные вызовы безопасности.

Особый интерес вызвала дискуссионная часть встречи, во время которой участники получили возможность в формате открытого диалога задать руководителям системы судебной власти Украины вопросы относительно наиболее актуальных проблем осуществления правосудия. Обсуждение касалось современной судебной практики, кадрового и финансового обеспечения судов, функционирования системы судебной власти в условиях военного положения, обеспечения независимости судей, организации работы судов прифронтовых территорий, а также перспектив дальнейшего развития судебной власти. Руководство Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, Государственной судебной администрации Украины, Совета судей Украины и Службы судебной охраны дали обстоятельные ответы на поставленные вопросы, поделились видением путей решения существующих проблем и обозначили приоритетные направления дальнейшей работы.

Отдельным блоком мероприятия стало рабочее совещание с председателями судов Запорожской области. В ходе оживлённого профессионального обсуждения участники обменялись практическим опытом осуществления правосудия в условиях прифронтового региона, проанализировали актуальную судебную практику, обсудили организационные вопросы деятельности судов, обеспечение непрерывности осуществления правосудия и поиск эффективных механизмов реагирования на новые вызовы, обусловленные военным положением. Конструктивная дискуссия засвидетельствовала общее стремление судейского сообщества к выработке единых подходов в решении актуальных проблем и дальнейшему укреплению авторитета судебной власти.

Подводя итоги встречи, председатель Запорожского окружного административного суда Олег Прудивус искренне поблагодарил участников за содержательный и конструктивный диалог, открытость к профессиональному общению и внимание к проблемным вопросам, с которыми сегодня сталкиваются суды Запорожской области.

Олег Прудивус подчеркнул, что, несмотря на все вызовы, судебная власть остаётся преданной своему главному призванию — обеспечению права каждого человека на справедливый суд, защите его прав и свобод и утверждению принципа верховенства права. Он выразил убеждение, что только совместными усилиями, благодаря профессионализму, взаимной поддержке и единству судейского сообщества можно обеспечить эффективное осуществление правосудия даже в самых сложных условиях.

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