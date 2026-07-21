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Разовая выплата 650 гривен в августе: кому начислят деньги

07:54, 21 июля 2026 246
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В августе 2026 отдельные категории украинцев получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости, в частности для части получателей ее размер составит 650 гривен.
Разовая выплата 650 гривен в августе: кому начислят деньги
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В августе 2026 года часть украинцев получит дополнительную денежную выплату ко Дню Независимости Украины. Размер помощи зависит от категории получателя, а для отдельных граждан она составит 650 гривен.

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Единовременную выплату государство предоставляет ветеранам войны, членам их семей и другим категориям граждан, определенным законодательством.

Выплату в размере 650 гривен получат:

  • члены семей погибших или умерших ветеранов войны, а также погибших Защитников и Защитниц Украины;
  • жены или мужья умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, если они не вступили в повторный брак;
  • один из супругов умершего участника войны, который не вступил в повторный брак;
  • одинокие жены или мужья умерших участников боевых действий;
  • жены или мужья жертв нацистских преследований, которые не вступили в повторный брак и имели статус лица с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья или по другим причинам.

Нужно ли подавать заявление

Для большинства получателей средства будут начислены автоматически вместе с пенсионной выплатой.

В то же время отдельным категориям граждан для получения помощи необходимо обратиться в уполномоченные органы и подать соответствующее заявление.

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деньги День Независимости денежная помощь

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