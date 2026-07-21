Обучаетесь в аспирантуре за границей: можно ли получить отсрочку от мобилизации

При каких условиях аспиранты зарубежных университетов могут воспользоваться правом на отсрочку от мобилизации

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Обучение в аспирантуре за границей само по себе не лишает военнообязанного права на отсрочку от мобилизации. Закон Украины не содержит прямого требования, что такое право распространяется только на студентов украинских учебных заведений. Вместе с тем для оформления отсрочки необходимо выполнить другие предусмотренные законодательством условия, в частности обучаться по дневной или дуальной форме и не нарушать принцип последовательности получения образования.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации во время обучения

В соответствии с законодательством, студенты и аспиранты имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Отсрочка предоставляется на весь период обучения, включая время каникул.

Право на отсрочку распространяется не только на студентов, которые получают степень бакалавра. Оформить ее также могут лица, обучающиеся в магистратуре или аспирантуре.

Вместе с тем для получения отсрочки необходимо соответствовать двум ключевым условиям:

обучаться по дневной или дуальной форме;

не нарушать принцип последовательности получения образования.

Влияет ли обучение за границей на право на отсрочку

Юристы обращают внимание, что Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не устанавливает отдельных ограничений для лиц, обучающихся в иностранных учреждениях высшего образования.

В частности, пункт 1 части третьей статьи 23 этого Закона не содержит прямой нормы, которая предусматривала бы, что право на отсрочку имеют исключительно соискатели образования украинских учебных заведений.

Закон требует лишь соблюдения установленных условий относительно формы обучения и последовательности получения образования, однако не устанавливает территориальных ограничений относительно места расположения университета.

Поэтому, по мнению юристов, формально обучение в иностранной аспирантуре не лишает права на отсрочку от мобилизации. Соответственно, отказ исключительно по причине того, что лицо обучается за границей, может рассматриваться как сужение содержания нормы закона подзаконным актом, поскольку такого запрета непосредственно в законе не предусмотрено.

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