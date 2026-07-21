Обязательная доля в наследстве имеет приоритет перед завещанием: Верховный Суд признал недействительными свидетельства о праве на наследство

Право на обязательную долю в наследстве возникает непосредственно из закона, а его нарушение может служить основанием для признания свидетельства о праве на наследство недействительным.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда 15 июля 2026 года по делу № 694/1492/24 рассмотрел спор о праве совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка на обязательную долю в наследстве, надлежащем способе защиты такого права и возможности истребования наследственного имущества после его отчуждения.

Постановление имеет важное значение для наследственной практики, поскольку Суд подробно разграничил случаи внесения изменений в свидетельство о праве на наследство и случаи, когда надлежащим способом защиты является именно признание такого свидетельства недействительным.

Обстоятельства дела

После смерти матери истца наследство открылось по завещанию, согласно которому все имущество было завещано внукам наследодателя.

Сын умершей своевременно подал заявление о принятии наследства и утверждал, что является лицом с инвалидностью III группы, а потому имеет право на обязательную долю в наследстве.

Несмотря на это нотариус выдал наследникам по завещанию свидетельства о праве на наследство на земельный участок, после чего они отчуждили его третьему лицу по договору купли-продажи.

Истец обратился в суд с требованиями о частичном признании недействительными свидетельств о праве на наследство, отмене государственной регистрации права собственности и истребовании принадлежащей ему 1/4 доли земельного участка.

Суд первой инстанции отказал в иске, посчитав недоказанным факт нетрудоспособности на момент открытия наследства. Апелляционный суд установил, что право на обязательную долю у истца существовало, однако пришел к выводу, что надлежащим способом защиты является внесение изменений в свидетельство о праве на наследство, а не признание его недействительным.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что право на обязательную долю является ограничением свободы завещания, установленным непосредственно законом с целью защиты определенного круга ближайших нетрудоспособных родственников наследодателя.

Это право возникает не с момента выдачи свидетельства о праве на наследство и не с момента предоставления нотариусу документа об инвалидности, а непосредственно из закона при наличии предусмотренных статьей 1241 ГК Украины обстоятельств на день открытия наследства.

Суд обратил внимание на то, что документ об установлении инвалидности не создает нетрудоспособность и не порождает право на обязательную долю, а лишь подтверждает юридический факт, существовавший в соответствующий период.

ВС указал, что право на обязательную долю возникает непосредственно из закона при наличии предусмотренных статьей 1241 ГК Украины обстоятельств на день открытия наследства. Оно не зависит от воли наследодателя или других наследников и не возникает только с момента выдачи свидетельства о праве на наследство.

Отдельно Верховный Суд отметил, что отсутствие свидетельства о праве на наследство не лишает наследника права на наследство, а потому неполучение такого свидетельства не влияет на объем его наследственных прав и не предоставляет другим наследникам права распоряжаться принадлежащей ему частью наследства.

Обязанности нотариуса и надлежащий способ защиты

ВС указал, что формулировка «проверяет круг лиц» возлагает на нотариуса активную обязанность выяснить соответствующие обстоятельства до выдачи свидетельства о праве на наследство.

Суд отметил, что после возврата почтового отправления нотариус не получил от истца заявления об отказе от принятия наследства, не совершил достаточных действий, направленных на истребование сведений и документов с целью проверки статуса истца.

Сам по себе возврат направленного письма не мог быть достаточным правовым основанием для выдачи свидетельств о праве на наследство исключительно наследникам по завещанию.

ВС также обратил внимание, что недействительность свидетельства обусловлена определенными «пороками», существовавшими в момент его выдачи (в частности, если лицо, которому выдано свидетельство, не имело права на наследование, либо в случае ничтожности завещания).

То есть основание недействительности свидетельства как документа должно существовать именно на момент его выдачи.

Что касается способа судебной защиты, ВС отметил, что внесение изменений в свидетельство о праве на наследство предполагает корректировку ранее правомерно оформленного распределения наследства между наследниками в связи с обстоятельствами, возникшими после его выдачи, тогда как признание свидетельства недействительным применяется при наличии на момент выдачи документа правового порока, повлиявшего на законность выдачи свидетельства о праве на наследство и повлекшего нарушение прав истца.

Суд подчеркнул, что на момент выдачи свидетельств истец уже имел право на обязательную долю в наследстве, а недостаточность сведений в наследственном деле о таком праве свидетельствует о нарушении порядка распределения наследства и порядка выдачи свидетельств о праве на наследство.

Поэтому Верховный Суд пришел к выводу, что при указанных обстоятельствах надлежащим способом защиты является именно признание свидетельств о праве на наследство по завещанию недействительными в части обязательной доли в наследстве, принадлежащей истцу.

Относительно требования об истребовании имущества Суд отметил, что наследник, принявший в наследство недвижимое имущество, еще до его государственной регистрации имеет право истребовать это имущество из чужого незаконного владения по основаниям, предусмотренным статьей 387 ГК Украины.

Вместе с тем Верховный Суд обратил внимание, что апелляционный суд не проверил возражения конечного приобретателя земельного участка, не исследовал вопрос его добросовестности и соразмерности возможного вмешательства в его право собственности, вследствие чего эти обстоятельства требуют нового апелляционного рассмотрения.

Таким образом, Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение.

Суд подтвердил, что если при оформлении наследства были нарушены права наследника, который уже на момент выдачи свидетельства имел право на обязательную долю, надлежащим способом защиты может быть именно признание такого свидетельства недействительным, а наследник, принявший наследство, не лишен права требовать истребования наследственного имущества из чужого незаконного владения.

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