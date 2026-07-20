В Польше избили 60-летнего мужчину, который заступился за украинца в трамвае

Из-за травм пострадавший частично потерял память.

Фото: Adobe Stock

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В польском городе Познань трое неизвестных напали на 60-летнего мужчину, который заступился за украинца в трамвае. Инцидент произошел 17 июля, пишет Rzeczpospolita.

Мужчина ехал в трамвае и увидел, как трое поляков выкрикивали оскорбления в адрес украинца. Когда 60-летний поляк сделал им замечание и заступился за парня, злоумышленники начали конфликт и с ним.

Злоумышленники вытащили мужчину на остановке и избили его. Из-за травм пострадавший частично потерял память. На следующий день вместе с женой он обратился к правоохранителям.

В настоящее время полиция допросила свидетелей, изъяла видео с камер видеонаблюдения на остановке и пытается идентифицировать нападавших.

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