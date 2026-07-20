Совет судей 21 июля проведет заседание: какие вопросы рассмотрит

В повестку дня заседания ССУ вынесены два вопроса.

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Во вторник, 21 июля, состоится заседание Совета судей Украины.

В повестку дня заседания вынесены два вопроса:

Относительно реализации Закона Украины от 9 июня 2026 года № 4905-IX «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и Закон Украины "О Высшем совете правосудия" относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судьи и родственных связей судьи».

Относительно практического применения статьи 42 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно судей.

Заседание Совета судей Украины состоится в 13:30 21 июля 2026 года в помещении Государственной судебной администрации Украины и в онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

Заседание будет транслироваться на YouTube-канале Совета судей Украины.

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