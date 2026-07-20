Самого психиатрического диагноза недостаточно: в каких случаях суд признает человека недееспособным

Признание человека недееспособным является одним из самых серьезных судебных решений в гражданском праве, ведь после него лицо фактически упускает возможность самостоятельно распоряжаться своим имуществом, заключать договоры и принимать юридически значимые решения.

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Жизненные обстоятельства бывают разными. Иногда из-за тяжелого психического заболевания человек уже не способен осознавать значение собственных действий или управлять ими. В таких случаях родственники сталкиваются не только с необходимостью ухода за близким человеком, но и практическими вопросами: кто может оформить пенсию, заключить договор на лечение, оплатить коммунальные услуги, распорядиться средствами или защитить имущественные интересы такого лица. Именно для таких ситуаций законодательством предусмотрен механизм признания физического лица недееспособным.

В то же время, это не формальная процедура и не способ получить контроль над имуществом родственника. Речь идет о существенном ограничении гражданских прав человека, поэтому решение может быть принято исключительно судом после тщательного исследования всех доказательств.

Когда суд может признать человека недееспособным

Порядок определяет статья 39 Гражданского кодекса Украины. Согласно ему физическое лицо может быть признано недееспособным только тогда, когда вследствие хронического, устойчивого психического расстройства оно не способно осознавать значение своих действий и (или) управлять ими.

Таким образом, закон требует наличия сразу нескольких обязательных условий. Во-первых, психическое расстройство должно быть именно хроническим и стойким, а не временным. Во-вторых, этого расстройства должно быть достаточно, чтобы человек фактически потерял способность понимать последствия своих поступков или контролировать собственное поведение. Именно поэтому ни преклонный возраст, ни инвалидность, ни даже установленный психиатрический диагноз автоматически не означают, что человек может быть признан недееспособным.

Кто имеет право обратиться в суд

Перечень лиц определен частью третьей статьи 296 Гражданского процессуального кодекса Украины. Подать заявление могут: члены семьи, близкие родственники независимо от совместного проживания, орган опеки и попечительства, учреждение по оказанию психиатрической помощи. При этом другие лица, даже если они ухаживают за человеком или находятся с ним в дружеских отношениях, такого права не имеют.

Суд проверяет не только медицинский диагноз

Одной из наиболее распространенных ошибок есть убеждение, что достаточно предоставить суду справку от психиатра. На самом деле суд исследует значительно более широкий круг доказательств: медицинскую документацию, историю болезни, свидетельские показания, выводы врачей, а ключевым доказательством в большинстве случаев становится судебно-психиатрическая экспертиза, назначенная непосредственно судом. Именно эксперты должны установить не только наличие психического заболевания, но и ответить на главный вопрос – способен ли человек осознавать значение своих действий и управлять ими.

Что происходит после решения суда

После того как решение суда вступает в законную силу, человек официально считается недееспособным. Одновременно суд устанавливает над ней опеку и, как правило, назначает опекуна по представлению органа опеки и попечительства (статьи 60, 63 Гражданского кодекса Украины). Именно с этого момента опекун получает право представлять интересы подопечного, заключать от его имени необходимые сделки, оформлять социальные выплаты, пенсию, получать медицинские услуги, решать вопросы лечения и ухода.

В то же время полномочия опекуна не ограничены. Закон предусматривает ряд случаев, когда даже опекун не может самостоятельно распорядиться имуществом подопечного. Например, для отчуждения недвижимости, земельного участка или иного ценного имущества необходимо разрешение органа опеки и попечительства (статья 71 ГК Украины).

Таким образом, механизм опеки призван не только помочь человеку, который не может самостоятельно реализовывать свои права, но и обезопасить его имущество от возможных злоупотреблений.

Можно ли восстановить гражданскую дееспособность

Да. Признание человека недееспособным не означает, что такой статус пожизненный. Если психическое состояние человека улучшилось настолько, что он стал осознавать значение своих действий и может ими управлять, суд может восстановить его гражданскую дееспособность.

Для этого необходимо обратиться в суд и пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Если эксперты подтвердят положительные изменения суд отменяет предварительное решение о недееспособности и прекращает опеку (статья 42 Гражданского кодекса Украины).

Судебная практика: суд признал человека недееспособным только после подтверждения психического расстройства экспертизой

В деле № 341/307/25 заявитель просил признать близкого человека недееспособным и назначить над ним опеку. В ходе разбирательства суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила, что из-за хронического психического расстройства лицо не способно осознавать значение своих действий и управлять ими.

Только после получения этого заключения суд пришел к выводу о наличии предусмотренных законом оснований для признания человека недееспособным. В решении суд также установил над лицом опеку, назначил опекуна и определил срок действия решения о признании недееспособным в соответствии с требованиями гражданского процессуального законодательства.

Это дело еще раз подтверждает: самих объяснений родственников или медицинских справок недостаточно – решающим доказательством в таких делах является вывод судебно-психиатрической экспертизы, без которого суд не может признать человека недееспособным.

Другое дело: без надлежащих улик в признании недееспособности могут отказать

Показательно дело № 175/1741/18, в котором Верховный Суд 26 июня 2024 года оставил в силе решение апелляционного суда об отказе в признании лица недееспособным. В ходе рассмотрения дела возникли сомнения в принадлежности первичного заключения судебно-психиатрической экспертизы, а для выяснения психического состояния лица апелляционный суд назначил повторную экспертизу. Однако заявитель не обеспечил возможность ее проведения, поэтому эксперты не смогли исследовать психическое состояние человека. При таких обстоятельствах суд применил положения статьи 109 Гражданского процессуального кодекса Украины и пришел к выводу, что заявленные требования не доказаны.

Верховный Суд согласился с таким подходом и подчеркнул: признание лица недееспособным возможно только при наличии надлежащих, достаточных и допустимых доказательств, а ключевое значение в таких делах имеет полноценная судебно-психиатрическая экспертиза. Если ее невозможно из-за поведения заявителя или других участников процесса, это может стать основанием для отказа в удовлетворении заявления.

На что обратить внимание родственникам

Перед обращением в суд следует собрать медицинские документы, проконсультироваться с врачами и понимать, что решение будет зависеть от результатов судебно-психиатрической экспертизы. Также следует помнить, что после назначения опекун не приобретает право свободно распоряжаться имуществом подопечного. Его деятельность контролируется органами опеки и попечительства, а в отдельных случаях требует их предварительного разрешения.

В итоге отметим, что суд оценивает не возраст, диагноз или инвалидность сами по себе, а, прежде всего, способность человека осознавать значение своих действий и управлять ими. Именно поэтому по каждому делу решающее значение имеет судебно-психиатрическая экспертиза, а окончательное решение может быть принято исключительно судом.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, что коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда отменила определение судов предыдущих инстанций, применивших к лицу принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи по строгой. Дело было направлено на новое рассмотрение.

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