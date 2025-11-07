Практика судов
Верховный Суд отменил решение о принудительной госпитализации человека в психиатрическое учреждение

14:54, 7 ноября 2025
Суд указал, что состояние здоровья лица и необходимость применения той или иной принудительной меры должны быть установлены именно на момент судебного разбирательства.
Фото: Общественное Луцк
Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда отменила решения судов предыдущих инстанций, которые применили к лицу принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с строгим надзором.

Дело направлено на новое рассмотрение.

Верховный Суд указал, что состояние здоровья лица и необходимость применения той или иной принудительной меры медицинского характера должны быть установлены именно на момент судебного разбирательства. В дальнейшем целесообразность применения таких мер проверяется каждые 6 месяцев.

Детали дела

Суды предыдущих инстанций признали лицо совершившим общественно опасное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК, и применили к нему принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с строгим надзором.

В кассационной жалобе сторона защиты указывала, что суд апелляционной инстанции не установил необходимость применения к лицу принудительных мер медицинского характера на момент вынесения постановления, сославшись на данные судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в 2016 году, а доводы защиты о изменениях в состоянии здоровья и утрате общественной опасности проигнорировал.

Решение Верховного Суда

Отменено постановление апелляционного суда и назначено новое рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

Суд указал, что состояние здоровья лица и необходимость применения той или иной принудительной меры должны быть установлены именно на момент судебного разбирательства. Далее целесообразность их применения проверяется каждые 6 месяцев. В этом уголовном производстве апелляционный суд сослался на данные заключения судебно-психиатрической экспертизы от 14.06.2016, согласно которым лицо в период совершения уголовного правонарушения, в котором оно подозревается (22.03.2016), проявляло признаки хронического бредового расстройства, по своему психическому состоянию не могло осознавать свои действия и руководить ими. В настоящее время лицо проявляет признаки хронического бредового расстройства, по своему психическому состоянию не может осознавать свои действия и руководить ими. По состоянию психического здоровья лицу рекомендовано применение принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим надзором. Также апелляционный суд сослался на показания врача, который в судебном заседании суда первой инстанции пояснил, что лицо состоит на учете у психиатра и страдает психическим расстройством с бредовым синдромом, клиника такого заболевания формируется в течение определенного времени, после проведения экспертиз состояние лица не изменилось.

Однако апелляционный суд не учел, что указанная экспертиза была проведена за 8 с половиной лет до вынесения постановления этого суда, что не дает достаточных оснований для обоснованного вывода о необходимости применения к лицу принудительных мер медицинского характера и определения их вида с учетом его фактического состояния здоровья на момент рассмотрения уголовного производства.

Что касается показаний в суде первой инстанции врача-психиатра, на которые сослался в своем постановлении апелляционный суд, то в апелляционных жалобах сторона защиты утверждала, что в своих показаниях врач указывал, что по состоянию здоровья на данный момент лицо не представляет общественной опасности для себя и окружающих, проходит лечение и реабилитацию по месту жительства, однако в постановлении местного суда его показания отражены недостоверно и противоречиво. В подтверждение этого факта сторона защиты в апелляционных жалобах просила повторно исследовать показания врача-психиатра, а также документы, касающиеся актуального состояния здоровья лица, факта его проживания вместе с братом, который на постоянной основе осуществляет уход за ним, и его характеристики по месту жительства, которые местный суд проигнорировал.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 31.07.2025 по делу № 285/1934/16-к (производство № 51-4548км19).

