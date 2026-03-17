До завершения кампании декларирования у госслужащих осталось две недели

В Украине завершается кампания декларирования за 2026 год — до конечного срока подачи деклараций осталось две недели. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции призывают не откладывать подачу документов на последние дни, поскольку возрастает нагрузка на систему.

В НАПК также напоминают, что нарушение требований законодательства о декларировании может привести к административной или уголовной ответственности.

Чтобы упростить процесс и снизить риск ошибок, в НАПК советуют пользоваться специальными ИТ-инструментами:

• «Данные для декларации»;

• «Частичное автозаполнение черновика декларации».

Благодаря этим сервисам можно быстро заполнить ключевые разделы декларации, а также восстановить значительную часть данных даже в случае, если документы не подавались несколько лет.

