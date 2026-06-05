В Украине готовят новые правила для солнечных панелей: что будет после «зеленого тарифа»

«Зеленый тариф» для домохозяйств прекратит действие с 1 января 2030 года.

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В парламентском комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг пояснили, как изменится рынок электроэнергии для домохозяйств с солнечными панелями после перехода к европейской модели.

В частности, напоминают, что действующий «зеленый тариф» для домохозяйств прекратит действие с 1 января 2030 года.

После запуска новой модели рынка владельцы домашних солнечных электростанций смогут продавать избыточную электроэнергию, в том числе и в направлении европейского рынка. В то же время в Комитете ВРУ ожидают, что, скорее всего, этим будет заниматься не сам владелец, а более профессиональные участники рынка.

В комитете объясняют, что будущая модель предусматривает развитие так называемых агрегаторов — компаний, которые будут собирать избыточную электроэнергию от разных производителей, формировать крупные объемы и продавать их на экспорт или на внутреннем рынке.

Например, если вы вырастили 2 кг клубники, то, скорее всего, вы ее просто съедите. Теоретически можете выйти на ближайший продуктовый рынок и продать, но повезете ли вы эти 2 кг продавать в Польшу?

Если же вы выращиваете картофель на 2 га и собрали несколько тонн урожая, вы можете продать его покупателю, который приезжает на большой фуре, скупает картофель у вас и ваших соседей, формирует нужный объем и отправляет продукцию на экспорт в Польшу.

В Комитете ВРУ отметили, что в Украине достаточно много домашних СЭС, где установлены солнечные станции до 30 кВт. По состоянию на 2026 год примерно 60 или даже 70 тысяч домохозяйств установили солнечные панели на домах и оформили «зеленый тариф».

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