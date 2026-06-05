Простой на работе: где должен находиться работник и что может потребовать работодатель

Имеет ли право работодатель определять местонахождение работников во время простоя.

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Простой на работе — это временное прекращение работы, которое возникает из-за отсутствия необходимых организационных или технических условий для выполнения трудовых обязанностей, обстоятельств непреодолимой силы или других причин, не зависящих от работника или работодателя. Он может возникать из-за технических неисправностей, отсутствия необходимых ресурсов, аварии или других причин, исключающих выполнение работы.

В Гоструда объяснили, имеет ли работодатель право определять местонахождение работников во время простоя. Там подчеркивают, что такие условия могут быть предусмотрены приказом о введении простоя.

В частности, работодатель может обязать работников находиться на рабочем месте в течение периода простоя или, наоборот, разрешить им отсутствовать. В случае если работник должен находиться на работе, он должен соблюдать установленный режим рабочего времени, хотя исполнение должностных обязанностей на этот период не осуществляется.

Если же приказом не предусмотрено обязательное присутствие на рабочем месте, работники могут самостоятельно определять свое местонахождение, в частности, находиться как в Украине, так и за ее пределами. В то же время, они должны иметь возможность оперативно вернуться к работе после завершения простоя.

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