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ВАКС приговорил бывшего директора ГП МВД «Информ-Ресурсы» Юханнана Бабаева к 9 годам лишения свободы

20:46, 15 июля 2026
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Бывшего руководителя предприятия МВД признали виновным в завладении государственным имуществом, а также назначили конфискацию всех активов и штраф.
ВАКС приговорил бывшего директора ГП МВД «Информ-Ресурсы» Юханнана Бабаева к 9 годам лишения свободы
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Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшему директору государственного предприятия Министерства внутренних дел «Информ-Ресурсы» Юханнану Бабаеву и его бывшему заместителю Вадиму Матлаеву.

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Так, ВАКС вынес приговор, которым признал бывшего директора ГП МВД виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного официального документа), ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест), ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ч. 1 ст. 357 (завладение официальными документами) УК Украины.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года. Суд также назначил ему штраф в размере 17 000 гривен и конфискацию всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

В то же время указанное лицо признано невиновным по ч. 3 ст. 358 (подделка официального документа) УК Украины и оправдано.

ВАКС также частично удовлетворил гражданский иск прокурора САП и взыскал с обвиняемого в пользу ГП МВД Украины «Информ-Ресурсы» 16,7 млн грн причиненного ущерба.

В государственную собственность возвращены недвижимое имущество и земельный участок в центре Киева, оценочная рыночная стоимость которых составляет 187,5 млн гривен.

Бывший заместитель директора ГП МВД «Информ-Ресурсы» признан невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, и оправдан.

Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

В САП отмечали, что в августе 2018 года директор Государственного предприятия МВД Украины «Информ-Ресурсы», действуя совместно со своим заместителем, отчуждал принадлежащие государственному предприятию здания, которые располагались в центре Киева.

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ВАКС приговор антикоррупционный суд Высший антикоррупционный суд

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