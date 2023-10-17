Зловживання на 187 млн грн: у справі колишнього керівництва структури МВС завершено слідство

Директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», діючи спільно зі своїм заступником відчужив належні ДП будівлі, які розташовувались у центрі Києва.

У понеділок, 16 жовтня, прокурор САП завершив досудове розслідування у справі стосовно колишніх директора та заступника директора Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», зловживання яких під час відчуження приміщень, завдали державному підприємству збитків на 187 млн грн. Про це йдеться у пресслужбі САП.

У відомстві зазначають, що у серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», діючи спільно зі своїм заступником відчужив належні державному підприємству будівлі, які розташовувались у центрі Києва.

«Попри те, що указані приміщення перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань, посадовці все ж відчужили державне майно, при цьому значно занизивши реальну вартість об’єктів нерухомого майна.

Для цього очільник державного підприємства використав підроблені документи, а також приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходилася будівля. Таким чином, особи за 16 млн грн відчужили належні підприємству об’єкти, тоді як їх дійсна вартість становить понад 187 млн грн. Ці дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 171 млн грн.

Наприкінці 2018 року посадові особи держпідприємства заволоділи отриманими від незаконної оборудки коштами, а саме 16 млн грн, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб. Крім того з’ясувалося, що аби приховати свою протиправну діяльність та уникнути відповідальності, очільник державного підприємства, використовуючи своє службове становище, викрав документи фінансово-господарської діяльності підприємства», - сказано у повідомленні.

У САП додали, що дії колишнього директора ДП кваліфіковані за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України. Його заступнику інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На сьогодні детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

«Зауважимо, що стосовно трьох осіб, задіяних у цій злочинній схемі та які причетні до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, винесено обвинувальні вироки», - резюмували у САП.

У САП на називають прізвища, але, за даними ЗМІ, йдеться про ексдиректора підприємства Юханнана Бабаєва та його ексзаступника Вадима Матлаєва.

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