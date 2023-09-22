Зловживання на 187 млн грн: підозрюють колишнє керівництво структури МВС

НАБУ повідомило про підозру колишньому керівництву ДП «Інформ-Ресурси».

20 вересня детективи НАБУ повідомили про підозру колишнім директору та заступнику директора Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», зловживання яких під час відчуження приміщень, завдали державному підприємству збитків на 187 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Дії ексдиректора ДП кваліфіковані за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України. Його заступнику інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

«У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», діючи спільно зі своїм заступником відчужив належні державному підприємству будівлі, які розташовувались у центрі Києва.

Попри те, що указані приміщення перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань, посадовці все ж відчули державне майно, при цьому значно занизивши реальну вартість об’єктів нерухомого майна», - сказано у повідомленні.

У САП зазначають, що для цього очільник державного підприємства використав підроблені документи, а також приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходилася будівля.

«Таким чином, особи за 16 млн грн відчужили належні підприємству об’єкти, тоді як їх дійсна вартість становить понад 187 млн грн. Такі дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 171 млн грн.

У подальшому, наприкінці 2018 року, посадові особи державного підприємства заволоділи отриманими від незаконної оборудки коштами, а саме 16 млн грн, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб. Крім того з’ясувалося, що аби приховати свою протиправну діяльність та уникнути відповідальності, очільник державного підприємства, використовуючи своє службове становище, викрав документи фінансово-господарської діяльності підприємства. Слідство триває», - додають у САП.

У відомстві також зауважили, що стосовно трьох осіб, задіяних у цій злочинній схемі та які причетні до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, винесено обвинувальні вироки.

У САП на називають прізвища, але, за даними ЗМІ, йдеться про ексдиректора підприємства Юханнана Бабаєва та його ексзаступника Вадима Матлаєва.

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