Злоупотребление на 187 млн грн: подозревают бывшее руководство структуры МВД

НАБУ сообщило о подозрении бывшему руководству ГП «Информ-ресурсы».

20 сентября детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшим директору и заместителю директора Государственного предприятия МВД Украины «Информ-Ресурсы», злоупотребление которых во время отчуждения помещений нанесли государственному предприятию ущерб на 187 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Действия экс-бывшего директора ГП квалифицированы по ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Его заместителю инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

«В рамках досудебного расследования установлено, что в августе 2018 директор Государственного предприятия МВД Украины «Информ-Ресурсы», действуя совместно со своим заместителем отчуждал принадлежащие государственному предприятию здания, которые располагались в центре Киева.

Несмотря на то, что указанные помещения находились в налоговом залоге и не могли быть проданы до погашения налоговых обязательств, должностные лица все же ощутили государственное имущество, при этом значительно занизив реальную стоимость объектов недвижимого имущества», - говорится в сообщении.

В САП отмечают, что для этого глава государственного предприятия использовал поддельные документы, а также утаил от оценщика сведения о пользовании предприятием земельным участком, на котором находилось здание.

«Таким образом, лица за 16 млн грн отчуждали принадлежащие предприятию объекты, в то время как их действительная стоимость составляет более 187 млн грн. Такие действия нанесли государственному предприятию ущерб на сумму более 171 млн грн.

В дальнейшем, в конце 2018 года, должностные лица государственного предприятия завладели полученными от незаконной сделки средствами, а именно 16 млн грн, перечислив их на счета подконтрольных им юридических лиц. Кроме того, выяснилось, что, чтобы скрыть свою противоправную деятельность и избежать ответственности, глава государственного предприятия, используя свое служебное положение, похитил документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Следствие продолжается», – добавляют в САП.

В ведомстве также отметили, что в отношении трех лиц, задействованных в этой преступной схеме и причастных к легализации средств, полученных преступным путем, вынесены обвинительные приговоры.

В САП называют фамилии, но, по данным СМИ, речь идет об экс-директоре предприятия Юханнане Бабаеве и его экс-заместителе Вадиме Матлаеве.

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