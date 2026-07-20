Кабмин утвердил Национальную стратегию противодействия мошенничеству до 2028 года: что она предусматривает

Документ четко определяет цели и задачи государственных органов в сфере противодействия мошенничеству и коррупции, а также конфликту интересов.

Фото: forbes.ua

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Кабинет Министров утвердил Национальную стратегию противодействия мошенничеству и другим нарушениям для защиты финансовых интересов Украины и Европейского Союза, а также утвердил план мероприятий по ее реализации на период до 2028 года.

Стратегия определяет принципы, приоритеты и основные направления государственной политики в сфере противодействия, выявления, расследования и устранения последствий мошенничества и других нарушений, влияющих на финансовые интересы Украины и ЕС.

Принятие этой Стратегии является важным шагом для выполнения обязательств Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС и обеспечения прозрачного использования международной помощи.

Что предусматривает Стратегия?

Документ четко определяет цели и задачи государственных органов в сфере противодействия:

мошенничеству и коррупции;

конфликту интересов;

двойному финансированию проектов;

любой другой противоправной деятельности, наносящей ущерб бюджетам Украины и ЕС.

Новые подходы помогут не только оперативно выявлять и расследовать правонарушения, но и эффективно предотвращать их и привлекать виновных к юридической ответственности.

План мероприятий по реализации Стратегии рассчитан на 2026–2028 годы.

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