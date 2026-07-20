Кабмин утвердил Национальную стратегию противодействия мошенничеству до 2028 года: что она предусматривает
Кабинет Министров утвердил Национальную стратегию противодействия мошенничеству и другим нарушениям для защиты финансовых интересов Украины и Европейского Союза, а также утвердил план мероприятий по ее реализации на период до 2028 года.
Стратегия определяет принципы, приоритеты и основные направления государственной политики в сфере противодействия, выявления, расследования и устранения последствий мошенничества и других нарушений, влияющих на финансовые интересы Украины и ЕС.
Принятие этой Стратегии является важным шагом для выполнения обязательств Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС и обеспечения прозрачного использования международной помощи.
Что предусматривает Стратегия?
Документ четко определяет цели и задачи государственных органов в сфере противодействия:
- мошенничеству и коррупции;
- конфликту интересов;
- двойному финансированию проектов;
- любой другой противоправной деятельности, наносящей ущерб бюджетам Украины и ЕС.
Новые подходы помогут не только оперативно выявлять и расследовать правонарушения, но и эффективно предотвращать их и привлекать виновных к юридической ответственности.
План мероприятий по реализации Стратегии рассчитан на 2026–2028 годы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.