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Кабмин утвердил Национальную стратегию противодействия мошенничеству до 2028 года: что она предусматривает

07:18, 20 июля 2026 107
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Документ четко определяет цели и задачи государственных органов в сфере противодействия мошенничеству и коррупции, а также конфликту интересов.
Кабмин утвердил Национальную стратегию противодействия мошенничеству до 2028 года: что она предусматривает
Фото: forbes.ua
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Кабинет Министров утвердил Национальную стратегию противодействия мошенничеству и другим нарушениям для защиты финансовых интересов Украины и Европейского Союза, а также утвердил план мероприятий по ее реализации на период до 2028 года.

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Стратегия определяет принципы, приоритеты и основные направления государственной политики в сфере противодействия, выявления, расследования и устранения последствий мошенничества и других нарушений, влияющих на финансовые интересы Украины и ЕС.

Принятие этой Стратегии является важным шагом для выполнения обязательств Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС и обеспечения прозрачного использования международной помощи.

Что предусматривает Стратегия?

Документ четко определяет цели и задачи государственных органов в сфере противодействия:

  • мошенничеству и коррупции;
  • конфликту интересов;
  • двойному финансированию проектов;
  • любой другой противоправной деятельности, наносящей ущерб бюджетам Украины и ЕС.

Новые подходы помогут не только оперативно выявлять и расследовать правонарушения, но и эффективно предотвращать их и привлекать виновных к юридической ответственности.

План мероприятий по реализации Стратегии рассчитан на 2026–2028 годы.

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мошенник Кабинет Министров Украины

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