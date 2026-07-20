Кабмін схвалив Національну стратегію протидії шахрайству до 2028 року: що вона передбачає
Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу, а також затвердив план заходів з її реалізації на період до 2028 року.
Стратегія визначає принципи, пріоритети та основні напрями державної політики у сфері протидії, виявлення, розслідування та усунення наслідків шахрайства та інших порушень, що впливають на фінансові інтереси України та ЄС.
Ухвалення цієї Стратегії є важливим кроком для виконання зобов’язань України як країни–кандидата на вступ до ЄС та прозорого використання міжнародної допомоги.
Що передбачає Стратегія?
Документ чітко визначає цілі та завдання державних органів у сфері протидії:
- шахрайству та корупції;
- конфлікту інтересів;
- подвійному фінансуванню проєктів;
- будь–якій іншій протиправній діяльності, що шкодить бюджетам України та ЄС.
- Нові підходи допоможуть не лише оперативно виявляти та розслідувати правопорушення, а й ефективно запобігати їм та притягати винних до юридичної відповідальності.
План заходів із реалізації Стратегії розрахований на 2026–2028 роки.
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