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Кабмін схвалив Національну стратегію протидії шахрайству до 2028 року: що вона передбачає

07:18, 20 липня 2026 106
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Документ чітко визначає цілі та завдання державних органів у сфері протидії шахрайству та корупції, а також конфлікту інтересів.
Кабмін схвалив Національну стратегію протидії шахрайству до 2028 року: що вона передбачає
Фото: forbes.ua
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Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу, а також затвердив план заходів з її реалізації на період до 2028 року.

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Стратегія визначає принципи, пріоритети та основні напрями державної політики у сфері протидії, виявлення, розслідування та усунення наслідків шахрайства та інших порушень, що впливають на фінансові інтереси України та ЄС.

Ухвалення цієї Стратегії є важливим кроком для виконання зобов’язань України як країни–кандидата на вступ до ЄС та прозорого використання міжнародної допомоги.

Що передбачає Стратегія?

Документ чітко визначає цілі та завдання державних органів у сфері протидії:

  • шахрайству та корупції;
  • конфлікту інтересів;
  • подвійному фінансуванню проєктів;
  • будь–якій іншій протиправній діяльності, що шкодить бюджетам України та ЄС.
  • Нові підходи допоможуть не лише оперативно виявляти та розслідувати правопорушення, а й ефективно запобігати їм та притягати винних до юридичної відповідальності.

План заходів із реалізації Стратегії розрахований на 2026–2028 роки.  

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шахрай Кабінет Міністрів України

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