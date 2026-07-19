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У роботі ChatGPT стався масштабний збій

18:04, 19 липня 2026 51
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ChatGPT зазнав глобального збою.
У роботі ChatGPT стався масштабний збій
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У неділю, 19 липня, користувачі по всьому світу масово повідомили про перебої в роботі ChatGPT.

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Користувачі кажуть про некоректну роботу сайту та застосунку.

Зазначається, що на сайті деякий час не відображались проєкти, а сам ШІ видавав помилку при задачах.

Нагадаємо, 19 липня користувачі по всьому світу масово повідомили про перебої в роботі Facebook та Instagram. 

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ChatGPT

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