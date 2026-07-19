У роботі ChatGPT стався масштабний збій
18:04, 19 липня 2026 51
ChatGPT зазнав глобального збою.
У неділю, 19 липня, користувачі по всьому світу масово повідомили про перебої в роботі ChatGPT.
Користувачі кажуть про некоректну роботу сайту та застосунку.
Зазначається, що на сайті деякий час не відображались проєкти, а сам ШІ видавав помилку при задачах.
Нагадаємо, 19 липня користувачі по всьому світу масово повідомили про перебої в роботі Facebook та Instagram.
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