У роботі ChatGPT стався масштабний збій

ChatGPT зазнав глобального збою.

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У неділю, 19 липня, користувачі по всьому світу масово повідомили про перебої в роботі ChatGPT.

Користувачі кажуть про некоректну роботу сайту та застосунку.

Зазначається, що на сайті деякий час не відображались проєкти, а сам ШІ видавав помилку при задачах.

Нагадаємо, 19 липня користувачі по всьому світу масово повідомили про перебої в роботі Facebook та Instagram.

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