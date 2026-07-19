Facebook та Instagram масово перестали працювати — фіксується масштабний збій

«Ваш профіль тимчасово недоступний»: Facebook та Instagram охопив масштабний збій.

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19 липня користувачі по всьому світу масово повідомили про перебої в роботі Facebook та Instagram. Багато людей не можуть увійти до своїх облікових записів, а під час спроби авторизації отримують повідомлення про тимчасову недоступність сервісу. За попередніми даними, збій зачепив сотні тисяч користувачів у різних країнах, тоді як компанія Meta на момент публікації офіційно не пояснила причини інциденту.

Масштабний збій Facebook та Instagram 19 липня

Понад 300 тисяч користувачів із різних країн повідомляють про проблеми з роботою Facebook та Instagram.

Найбільше скарг надходить на десктопні версії сервісів. Під час спроби увійти до акаунта користувачі стикаються з технічною помилкою, через що авторизація стає неможливою.

Водночас мобільні застосунки Facebook та Instagram для багатьох користувачів продовжують працювати стабільніше, хоча окремі повідомлення про перебої надходять і від власників мобільних пристроїв.

Яке повідомлення бачать користувачі Facebook

Під час спроби увійти до Facebook частина користувачів бачить повідомлення такого змісту:

«Ваш профіль тимчасово недоступний. Ваш обліковий запис наразі недоступний через несправність на сайті. Очікується її усунення в найкоротший термін. Повторіть спробу за кілька хвилин».

Це свідчить про те, що проблема, ймовірно, пов’язана із технічною несправністю сервісу, а не з блокуванням чи видаленням окремих облікових записів.

Meta поки не пояснила причини

На момент публікації компанія Meta не оприлюднила офіційних коментарів щодо причин масштабного збою та не повідомила, коли роботу Facebook і Instagram буде повністю відновлено.

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