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Facebook та Instagram масово перестали працювати — фіксується масштабний збій

11:45, 19 липня 2026 63
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«Ваш профіль тимчасово недоступний»: Facebook та Instagram охопив масштабний збій.
Facebook та Instagram масово перестали працювати — фіксується масштабний збій
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19 липня користувачі по всьому світу масово повідомили про перебої в роботі Facebook та Instagram. Багато людей не можуть увійти до своїх облікових записів, а під час спроби авторизації отримують повідомлення про тимчасову недоступність сервісу. За попередніми даними, збій зачепив сотні тисяч користувачів у різних країнах, тоді як компанія Meta на момент публікації офіційно не пояснила причини інциденту.

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Масштабний збій Facebook та Instagram 19 липня

Понад 300 тисяч користувачів із різних країн повідомляють про проблеми з роботою Facebook та Instagram.

Найбільше скарг надходить на десктопні версії сервісів. Під час спроби увійти до акаунта користувачі стикаються з технічною помилкою, через що авторизація стає неможливою.

Водночас мобільні застосунки Facebook та Instagram для багатьох користувачів продовжують працювати стабільніше, хоча окремі повідомлення про перебої надходять і від власників мобільних пристроїв.

Яке повідомлення бачать користувачі Facebook

Під час спроби увійти до Facebook частина користувачів бачить повідомлення такого змісту:

«Ваш профіль тимчасово недоступний. Ваш обліковий запис наразі недоступний через несправність на сайті. Очікується її усунення в найкоротший термін. Повторіть спробу за кілька хвилин».

Це свідчить про те, що проблема, ймовірно, пов’язана із технічною несправністю сервісу, а не з блокуванням чи видаленням окремих облікових записів.

Meta поки не пояснила причини

На момент публікації компанія Meta не оприлюднила офіційних коментарів щодо причин масштабного збою та не повідомила, коли роботу Facebook і Instagram буде повністю відновлено.

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