У 1981 році поліцейські виявили тіло жінки: через 45 років розпізнали її як зниклу мільйонерку

Правоохоронці встановили особу жінки, чиї останки знайшли ще у 1981 році — нею виявилася мультимільйонерка Тельма Гастон.

Фото: Getty

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У США через 45 років вдалося встановити особу жінки, останки якої знайшли у неглибокій могилі в гірському районі округу Ріверсайд (штат Каліфорнія). Загиблою виявилася 80-річна мультимільйонерка Тельма Гастон, яка зникла у червні 1981 року, пише People.

Як повідомили в офісі шерифа округу Ріверсайд, тіло жінки знайшли ще у 1981 році неподалік гори Шугар-Лоуф, однак через сильний ступінь розкладання тоді встановити її особу не вдалося.

Через 45 років, після отримання грантового фінансування на повторне розслідування нерозкритих справ, експерти застосували метод генетичної генеалогії та аналіз ДНК, що дозволило ідентифікувати загиблу.

За даними американських ЗМІ, перед зникненням Гастон залишила на дверях свого будинку в районі Сентюрі-Сіті записку, в якій повідомлялося, що вона вирушила шукати свого кота.

За життя жінка заробила статки понад 20 млн доларів, купуючи та перепродуючи конфісковану нерухомість. Після її зникнення співмешканець Лоуренс Ремсен намагався заволодіти її майном: він пробував зняти близько 100 тис. доларів із банківського рахунку Гастон та продати кілька її об’єктів нерухомості.

Слідчі також встановили, що документи про передачу йому права розпоряджатися майном жінки, а також лист, у якому нібито йшлося, що вона «вирушила трохи розважитися», були, ймовірно, підробленими.

Ремсена затримали через кілька місяців після зникнення Гастон, коли він намагався повернутися до США з Мексики. Під час судового процесу він стверджував, що знайшов жінку вже мертвою та позбувся її тіла, щоб заволодіти спадщиною. Попри те, що тіло тоді не знайшли, його визнали винним у вбивстві другого ступеня та засудили до довічного ув’язнення.

Ідентифікація останків через десятиліття остаточно підтвердила особу жертви та поставила крапку в одній з найстаріших нерозкритих справ округу.

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