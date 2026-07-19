Кіт видав злодійку поліції: у США незвичайний «помічник» допоміг знайти підозрювану

У мережі жартують, що саме пухнастий «інформатор» привів їх до схованки злодійки.

Фото ілюстративне, джерело фото: Maryland-National Capital Park Police

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У місті Лісбург (штат Флорида, США) під час розшуку жінки, підозрюваної у серії крадіжок зі зломом, поліції несподівано допоміг звичайний кіт.

За даними Офісу шерифа округу Лейк, правоохоронці прибули на виклик після повідомлення про спробу проникнення до будинку. Підозрювана втекла, тому до її пошуків залучили гелікоптер, дрон та службового собаку K9 Chief.

Після повідомлення свідків поліцейські перевіряли територію одного з будинків і біля сараю помітили кота, який відповідав опису, наданому очевидцями. Це змусило їх ретельніше оглянути приміщення, де й знайшли жінку.

Підозрювана відмовилася виходити добровільно, тому для затримання залучили службового собаку. Жінку заарештували за низкою обвинувачень, зокрема у крадіжках зі зломом, викраденні автомобіля та інших злочинах.

Історія швидко стала вірусною в соцмережах. Користувачі жартують, що саме кіт став головним помічником поліції, а багато хто вже назвав його «почесним заступником шерифа».

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