  1. У світі

Кіт видав злодійку поліції: у США незвичайний «помічник» допоміг знайти підозрювану

21:44, 19 липня 2026 132
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У мережі жартують, що саме пухнастий «інформатор» привів їх до схованки злодійки.
Кіт видав злодійку поліції: у США незвичайний «помічник» допоміг знайти підозрювану
Фото ілюстративне, джерело фото: Maryland-National Capital Park Police
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Лісбург (штат Флорида, США) під час розшуку жінки, підозрюваної у серії крадіжок зі зломом, поліції несподівано допоміг звичайний кіт.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними Офісу шерифа округу Лейк, правоохоронці прибули на виклик після повідомлення про спробу проникнення до будинку. Підозрювана втекла, тому до її пошуків залучили гелікоптер, дрон та службового собаку K9 Chief.

Після повідомлення свідків поліцейські перевіряли територію одного з будинків і біля сараю помітили кота, який відповідав опису, наданому очевидцями. Це змусило їх ретельніше оглянути приміщення, де й знайшли жінку.

Підозрювана відмовилася виходити добровільно, тому для затримання залучили службового собаку. Жінку заарештували за низкою обвинувачень, зокрема у крадіжках зі зломом, викраденні автомобіля та інших злочинах.

Історія швидко стала вірусною в соцмережах. Користувачі жартують, що саме кіт став головним помічником поліції, а багато хто вже назвав його «почесним заступником шерифа».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція США

Популярні новини

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

15:33, 18 липня 2026 9k
Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

10:00, 18 липня 2026 24k
Верховний Суд дозволив вимагати компенсацію, якщо спадщину вже неможливо перерозподілити

Верховний Суд дозволив вимагати компенсацію, якщо спадщину вже неможливо перерозподілити

12:03, 19 липня 2026 5k
На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

12:39, 19 липня 2026 4k
Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

00:01, 18 липня 2026 8k
Верховний Суд визнав незаконним зменшення «чорнобильської» доплати до пенсії через закон про бюджет

Верховний Суд визнав незаконним зменшення «чорнобильської» доплати до пенсії через закон про бюджет

08:48, 19 липня 2026 3k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Квадратні метри за рахунок сусідів: коли суд змусить повернути спільне майно, а коли — дозволить реконструкцію

Верховний Суд підтвердив, що власник квартири не може збільшити її площу за рахунок горища без згоди всіх співвласників будинку, а державна реєстрація такого розширення може бути скасована.

Незаконна мобілізація за одну добу: як суди скасовують накази про призов

Топ-5 судових рішень липня: скасування штрафів ТЦК та поновлення прав військовозобов'язаних.

Воєнний стан змінив правила скорочення: Верховний Суд підтвердив право роботодавця змінювати вимоги до посад

ВС підтвердив, що новостворена посада не підлягає пропонуванню працівнику під час скорочення, якщо він не відповідає встановленим роботодавцем кваліфікаційним вимогам.

ЄСПЛ визнав несправедливим суд над поліцейським через нерозглянуті доводи про провокацію хабаря

Судді не з’ясували, чи був заявник підбурений до вчинення злочину, попри те, що такі доводи він висував на всіх етапах розгляду.

Мобільні укриття на зупинках та звільнення сховищ від орендарів: на 5-му році війни влада взялась за цивільний захист населення

Нові ультиматуми від ВР: 10 хвилин на доступ до мобільного укриття та 24 години на виселення бізнесу з орендованих сховищ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]