Нацгвардія вимагала від матері загиблого військового довести, що її син не вчинив самогубство — суд визнав це незаконним

Родина загиблого військового не повинна доводити, що смерть не була самогубством, щоб отримати державну допомогу.

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Київський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії Головного управління Національної гвардії України, яке повернуло матері загиблого військовослужбовця документи на призначення одноразової грошової допомоги через відсутність, зокрема, документа, який мав би підтверджувати, що смерть не настала внаслідок самогубства чи умисного заподіяння собі тілесних ушкоджень.

Суд наголосив, що законодавство не передбачає існування такого документа і не покладає на членів сім’ї загиблого обов’язку доводити відсутність підстав для відмови у виплаті. Крім того, суд дійшов висновку, що Головне управління Національної гвардії не було уповноважене самостійно повертати документи заявниці, а мало діяти у порядку, визначеному постановою Кабміну №975.

Обставини справи

Позивачкою стала мати головного сержанта Національної гвардії України, який загинув у вересні 2022 року під час проходження військової служби. Військово-лікарська комісія встановила, що смертельна травма була отримана внаслідок нещасного випадку та пов’язана з проходженням військової служби. У наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу також зазначалося, що смерть настала під час проходження військової служби.

У вересні 2024 року жінка через військову частину подала до Головного управління Національної гвардії України заяву про призначення одноразової грошової допомоги, передбаченої статтею 16 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», та необхідні документи.

Однак Головне управління Національної гвардії листом повернуло документи, пославшись на їхню неповноту. Зокрема, заявниці вказали на відсутність документів, які б спростовували факт умисного заподіяння військовослужбовцем собі тілесних ушкоджень або самогубства, а також витягу з інформаційно-аналітичної системи про притягнення заявниці до кримінальної відповідальності та наявність судимості. Після усунення цих недоліків їй запропонували подати документи повторно.

Не погодившись із такими діями, жінка звернулася до суду. Вона зазначила, що Порядок №975 не наділяє Головне управління Національної гвардії повноваженнями самостійно повертати документи заявнику. На її думку, відповідач мав діяти у процедурі, визначеній Порядком №975, а остаточне рішення щодо призначення чи відмови у призначенні допомоги у цій справі має приймати Міністерство оборони України.

Що встановив суд

Суд наголосив, що предметом спору було не право матері на отримання одноразової грошової допомоги, а правомірність дій Головного управління Національної гвардії України щодо повернення документів без їх подальшого опрацювання у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів №975.

Проаналізувавши Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Порядок №975, суд дійшов висновку, що Головне управління Національної гвардії не було наділене повноваженнями самостійно повертати заявникові документи. Воно мало повторно розглянути подані матеріали, скласти відповідний висновок та діяти у порядку, визначеному Порядком №975. У цій справі рішення щодо призначення або відмови у призначенні одноразової грошової допомоги має приймати Міністерство оборони України.

Окремо суд звернув увагу, що військово-лікарська комісія встановила причинний зв’язок смерті з проходженням військової служби та визначила, що смерть настала внаслідок нещасного випадку. За висновком суду, це не узгоджується з припущенням про умисне заподіяння військовослужбовцем собі шкоди чи самогубство. Водночас питання щодо наявності чи відсутності у його діях кримінального або адміністративного правопорушення належить до компетенції інших уповноважених органів, а не військово-лікарської комісії.

Суд також врахував правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 18 березня 2024 року у справі №120/13997/21-а. Верховний Суд зазначив, що саме орган, який приймає рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги, повинен перевірити, чи не настала смерть військовослужбовця за обставин, які виключають можливість призначення такої допомоги.

Чому суд став на бік позивачки

Одним із ключових висновків рішення стало те, що законодавство не покладає на заявника обов’язку доводити відсутність підстав для відмови у призначенні одноразової грошової допомоги, визначених статтею 16-4 Закону.

Суд зазначив, що саме суб’єкт владних повноважень, який вирішує питання про призначення чи відмову у виплаті, повинен встановити наявність таких обставин і підтвердити їх належними, допустимими та достатніми доказами. Сам факт існування передбачених законом винятків не означає, що члени сім’ї загиблого повинні доводити їх відсутність.

При цьому матеріали справи 320/58420/24 не містили жодного доказу того, що військовослужбовець умисно заподіяв собі тілесні ушкодження, вчинив самогубство або що смерть настала за інших обставин, які відповідно до статті 16-4 Закону виключають можливість призначення одноразової грошової допомоги. Відповідач також не надав жодного рішення компетентного органу, висновку службового розслідування, вироку суду чи іншого документа, який би підтверджував існування таких обставин.

Крім того, суд підкреслив, що законодавство не передбачає видачу документа, який підтверджував би, що військовослужбовець не вчиняв самогубства або не заподіював собі умисних тілесних ушкоджень. Відтак відсутність такого документа не може бути підставою для повернення матеріалів чи відмови у призначенні одноразової грошової допомоги.

Рішення суду

Суд повністю задовольнив позов.

Він визнав протиправними дії Головного управління Національної гвардії України щодо повернення документів матері загиблого військовослужбовця та зобов’язав відповідача повторно розглянути подані документи, скласти висновок у порядку, визначеному Порядком №975, і направити його разом із матеріалами до Міністерства оборони України, яке має прийняти рішення щодо призначення або відмови у призначенні одноразової грошової допомоги.

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