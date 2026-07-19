Кот выдал воровку полиции: в США необычный «помощник» помог найти подозреваемую

В сети шутят, что именно пушистый «информатор» привел их к убежищу воровки.

Фото иллюстративное: источник фото: Maryland-National Capital Park Police

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Лисбург (штат Флорида, США) во время розыска женщины, подозреваемой в серии краж со взломом, полиции неожиданно помог обычный кот.

По данным Офиса шерифа округа Лейк, правоохранители прибыли на вызов после сообщения о попытке проникновения в дом. Подозреваемая скрылась, поэтому к ее поискам привлекли вертолет, дрон и служебную собаку K9 Chief.

После сообщения свидетелей полицейские проверяли территорию одного из домов и возле сарая заметили кота, который соответствовал описанию, предоставленному очевидцами. Это заставило их более тщательно осмотреть помещение, где они и нашли женщину.

Подозреваемая отказалась выйти добровольно, поэтому для задержания привлекли служебную собаку. Женщину арестовали по ряду обвинений, в том числе в кражах со взломом, угоне автомобиля и других преступлениях.

История быстро стала вирусной в социальных сетях. Пользователи шутят, что именно кот стал главным помощником полиции, а многие уже назвали его «почетным заместителем шерифа».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.