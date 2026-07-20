Фиктивный брак: когда он может быть признан недействительным и какие последствия

Минюст напомнил, когда брак считается фиктивным, при каких условиях его могут признать недействительным и какие последствия это будет иметь для супругов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Брак в Украине — это официально зарегистрированный семейный союз женщины и мужчины. Именно государственная регистрация предоставляет супругам взаимные права и обязанности, а также обеспечивает защиту их интересов, прав детей и правовую определенность в семейных отношениях. В то же время сам факт заключения брака не предоставляет автоматических льгот или преимуществ и не может быть основанием для ограничения конституционных прав человека.

Перед регистрацией брака работники органов государственной регистрации актов гражданского состояния обязаны ознакомить будущих супругов с их правами и обязанностями как будущих мужа и жены, а также родителей, и предупредить об ответственности за сокрытие обстоятельств, которые могут препятствовать заключению брака.

Однако не все вступают в брак с намерением создать семью. Иногда брак заключается ради личной выгоды — получения гражданства или вида на жительство, оформления имущества, сокрытия активов, получения наследства, жилья или других преимуществ.

В Министерстве юстиции напоминают, что такие случаи могут стать основанием для признания брака фиктивным.

Согласно статье 40 Семейного кодекса Украины, фиктивным считается брак, заключенный без намерения создать семью и приобрести права и обязанности супругов. При этом отсутствие такого намерения может быть как у обоих супругов, так и только у одного из них, если второй был уверен в искренности намерений своего партнера.

Фиктивный брак может быть признан недействительным только по решению суда. При рассмотрении дела суд оценивает не только формальные документы, но и реальные семейные отношения: проживали ли супруги вместе, вели ли общее хозяйство, поддерживали ли семейный быт, заботились ли друг о друге и планировали ли совместное будущее.

Если суд установит, что брак был фиктивным, он признается недействительным со дня его государственной регистрации. После вступления решения суда в законную силу орган государственной регистрации актов гражданского состояния аннулирует актовую запись о браке, а свидетельство о браке подлежит изъятию. Если документ не будет возвращен, информация о прекращении его действия публикуется на официальном сайте Министерства юстиции.

Вместе с тем закон предусматривает исключения. Если во время судебного разбирательства выяснится, что после регистрации брака супруги фактически создали семью, начали совместно проживать, вести общее хозяйство, у них родились дети либо между ними сложились реальные семейные отношения, такой брак не будет признан недействительным. То есть даже если первоначально брак имел признаки фиктивности, но впоследствии между супругами возникли настоящие семейные отношения, суд может отказать в удовлетворении иска.

Правовые последствия признания брака недействительным

Брак, признанный недействительным по решению суда, не является основанием для возникновения у лиц, между которыми он был зарегистрирован, прав и обязанностей супругов, а также прав и обязанностей, предусмотренных для супругов другими законами Украины. Если в период недействительного брака супруги приобрели имущество, оно считается принадлежащим им на праве общей долевой собственности. Размер долей определяется в соответствии с вкладом каждого из них в приобретение этого имущества своим трудом и денежными средствами. Если лицо получало алименты от того, с кем состояло в недействительном браке, выплаченные суммы считаются полученными без достаточных правовых оснований и подлежат возврату в соответствии с Гражданским кодексом Украины, но не более чем за последние три года. Лицо, которое вселилось в жилое помещение другого лица в связи с регистрацией недействительного брака, не приобретает права на проживание в нем и может быть выселено. Лицо, изменившее фамилию в связи с регистрацией недействительного брака, считается использующим такую фамилию без достаточных правовых оснований. Указанные правовые последствия применяются к лицу, которое знало о препятствиях к регистрации брака и скрыло их от другой стороны и (или) органа государственной регистрации актов гражданского состояния (статья 45 Семейного кодекса Украины).

Если лицо не знало и не могло знать о препятствиях к регистрации брака, оно имеет право:

на раздел имущества, приобретенного в недействительном браке, как общей совместной собственности супругов;

на проживание в жилом помещении, в которое оно вселилось в связи с недействительным браком;

на получение алиментов в соответствии со статьями 75, 84, 86 и 88 Семейного кодекса Украины;

на фамилию, избранную при регистрации брака (статья 46 Семейного кодекса Украины).

Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, лица, брак между которыми является недействительным или признан таковым по решению суда, не имеют права наследовать друг после друга по закону. Если брак был признан недействительным после смерти одного из супругов, суд может признать за пережившим супругом, который не знал и не мог знать о препятствиях к регистрации брака, право на наследование доли умершего в имуществе, приобретенном ими во время этого брака.

Также отмечается, что фиктивный брак может использоваться как один из способов совершения уголовных правонарушений. Например, если он был заключен с целью мошенничества (статья 190 Уголовного кодекса Украины) или уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.