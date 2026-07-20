Фіктивний шлюб: коли його можуть визнати недійсним та які наслідки для подружжя

Мін'юст нагадав, коли шлюб вважається фіктивним, за яких умов його можуть визнати недійсним і які наслідки це матиме для подружжя.

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Шлюб в Україні — це офіційно зареєстрований сімейний союз жінки та чоловіка. Саме державна реєстрація надає подружжю взаємні права та обов’язки, а також забезпечує захист їхніх інтересів, прав дітей і правову визначеність у сімейних відносинах. Водночас сам факт укладення шлюбу не дає автоматичних пільг чи переваг і не може бути підставою для обмеження конституційних прав людини.

Перед реєстрацією шлюбу працівники органів державної реєстрації актів цивільного стану зобов’язані ознайомити наречених із їхніми правами та обов’язками як майбутнього подружжя і батьків, а також попередити про відповідальність за приховування обставин, які можуть перешкоджати укладенню шлюбу.

Однак не всі одружуються з наміром створити сім’ю. Іноді шлюб укладають заради особистої вигоди — для отримання громадянства чи посвідки на проживання, оформлення майна, приховування активів, отримання спадщини, житла або інших переваг.

У Міністерстві юстиції нагадують, що такі випадки можуть бути підставою для визнання шлюбу фіктивним.

Згідно зі статтею 40 Сімейного кодексу України, фіктивним вважається шлюб, укладений без наміру створити сім’ю та виконувати права й обов’язки подружжя. При цьому відсутність такого наміру може бути як у обох, так і лише в одного з подружжя, якщо інший був переконаний у щирості намірів партнера.

Фіктивний шлюб може бути визнаний недійсним лише за рішенням суду. Під час розгляду справи суд оцінює не лише формальні документи, а й реальні сімейні стосунки: чи проживало подружжя разом, чи вело спільне господарство, чи підтримувало сімейний побут, дбало одне про одного та планувало спільне майбутнє.

Якщо суд встановить, що шлюб був фіктивним, він визнається недійсним із дня його державної реєстрації. Після набрання рішенням законної сили орган державної реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про шлюб, а свідоцтво про шлюб підлягає вилученню. Якщо документ не повернуть, інформацію про припинення його дії оприлюднять на офіційному сайті Міністерства юстиції.

Водночас закон передбачає винятки. Якщо під час судового розгляду з’ясується, що після реєстрації шлюбу подружжя фактично створило сім’ю, почало спільно проживати, вести господарство, народило дітей або будувало сімейні стосунки, такий шлюб не визнають недійсним. Тобто навіть якщо спочатку були ознаки фіктивності, але згодом між людьми виникли справжні сімейні відносини, суд може відмовити у задоволенні позову.

Правові наслідки недійсності шлюбу

1. Шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду, не є підставою для виникнення у осіб, між якими він був зареєстрований, прав та обов’язків подружжя, а також прав та обов’язків, які встановлені для подружжя іншими законами України.

2. Якщо протягом недійсного шлюбу особи набули майно, воно вважається таким, що належить їм на праві спільної часткової власності. Розмір часток кожного з них визначається відповідно до їхньої участі у придбанні цього майна своєю працею та коштами.

3. Якщо особа одержувала аліменти від того, з ким була в недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів вважається такою, що одержана без достатньої правової підстави, і підлягає поверненню відповідно до Цивільного кодексу України, але не більш як за останні три роки.

4. Особа, яка поселилася у житлове приміщення іншої особи у зв’язку з реєстрацією з нею недійсного шлюбу, не набула права на проживання у ньому і може бути виселена.

5. Особа, яка у зв’язку з реєстрацією недійсного шлюбу змінила своє прізвище, вважається такою, що іменується цим прізвищем без достатньої правової підстави.

6. Правові наслідки, встановлені частинами другою — п’ятою цієї статті, застосовуються до особи, яка знала про перешкоди до реєстрації шлюбу і приховала їх від другої сторони і (або) від органу державної реєстрації актів цивільного стану (стаття 45 Кодексу).

Якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, вона має право:

- на поділ майна, набутого у недійсному шлюбі, як спільної сумісної власності подружжя;

- на проживання у житловому приміщенні, в яке вона поселилася у зв’язку з недійсним шлюбом;

- на аліменти відповідно до статей 75, 84, 86 і 88 цього Кодексу;

- на прізвище, яке вона обрала при реєстрації шлюбу (стаття 46 Кодексу).

Згідно зі статтею 1224 Цивільного кодексу України не мають права на спадкування за законом одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду. Якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, то за другим із подружжя, який його пережив і не знав та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування частки того з подружжя, хто помер, у майні, яке було набуте ними за час цього шлюбу.

Зазначається, що фіктивний шлюб може слугувати одним із способів вчинення кримінальних правопорушень. Наприклад, якщо шлюб укладався з метою шахрайства (стаття 190 Кримінального кодексу України (далі – ККУ)), ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 ККУ).

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