300 электриков, сантехников и сварщиков 24/7 должны быть готовы к ликвидации последствий атаки: Кабмин запускает новые правила

Такой механизм предусматривает постановление Кабинета министров № 909, которым вводится двухлетний эксперимент по формированию национальных бригад восстановления.

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После тысяч российских обстрелов вопрос быстрого восстановления жилых домов, водоснабжения, теплосетей и другой критической инфраструктуры стал одним из ключевых вызовов. Именно для того, чтобы сократить время ликвидации последствий атак, Кабинет Министров принял постановление №909, которое запускает двухлетний экспериментальный проект по созданию национальных бригад восстановления. В них войдут не только работники «Укрзализныци», но и специалисты других предприятий, которые будут привлекаться к аварийно-восстановительным работам по всей стране.

Что именно принял Кабмин

Кабинет Министров 8 июля принял постановление №909 «О реализации экспериментального проекта по формированию национальных бригад восстановления, привлечению их к аварийно-восстановительным работам и ликвидации последствий обстрелов и чрезвычайных ситуаций». Эксперимент продлится два года. Его координатором определено Министерство развития общин и территорий.

Предполагается создание специальных мобильных формирований, которые будут оперативно выезжать в регионы после российских атак или других чрезвычайных ситуаций для восстановления критически важных объектов.

Какие объекты будут восстанавливать

Постановление определяет конкретный список направлений работ. Национальные бригады могут привлекаться к восстановлению:

систем теплоснабжения

сетей водоснабжения

систем водоотвода

жилищного фонда

ликвидации последствий обстрелов

ликвидации последствий других чрезвычайных ситуаций.

То есть речь идет именно об аварийных работах, которые нужно выполнять максимально быстро, чтобы люди могли получить воду, тепло или вернуться в свои дома.

Кто будет входить в состав бригад

Одной из главных новаций стало то, что такие формирования будут создаваться не только из работников АО «Укрзализныця». В состав могут входить работники любых юридических лиц независимо от формы собственности, если у них есть необходимые специалисты и согласятся участвовать в проекте. Среди участников эксперимента: АО «Укрзализныця», областные и Киевская городские военные администрации, органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунальной сферы, ОСМД, жилищно-строительные кооперативы, частные предприятия.

Не менее 300 специалистов – круглосуточная готовность

Постановление устанавливает минимальную численность участников. В состав национальных бригад должно входить не менее 300 работников. В то же время, они не будут работать одной большой командой. «Укрзализныця» будет формировать несколько отдельных бригад с разным количеством людей и разным профессиональным составом в зависимости от конкретной задачи. К примеру, в одном случае могут понадобиться электричества и энергетики, а в другом – строители, сантехники или сварщики.

Одной из наиболее интересных норм документа есть требование о круглосуточной готовности. Постановление предусматривает, что национальные бригады поддерживаются в 24-часовой готовности к выезду. Это означает, что при принятии решения об их привлечении они должны максимально быстро приступить к выполнению работ.

Кто будет решать, когда их привлекать

Самостоятельно уезжать на место разрушений бригады не могут. Решения об их привлечении будут принимать: руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Кроме того, бригады могут работать по договорам после обращения: военных администраций, местных советов, областных администраций. Основанием в таком случае станет решение региональной или местной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отдельно правительство прописало важную норму. Представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям не включаются в состав национальных бригад восстановления. Фактически это означает разграничение функций: ГСЧС проводит спасательные работы, национальные бригады занимаются именно аварийным восстановлением после завершения спасательной операции.

Кто будет оплачивать работы

Постановление предусматривает несколько источников финансирования. Денежные средства могут поступать: из государственного бюджета, из местных бюджетов, из других источников, не запрещенных законом.

Если работы выполняются безотлагательно, сначала они могут финансироваться за счет «Укрзализныци» или других участвующих в восстановлении юридических лиц.

После этого возможно возмещение фактических расходов при подтверждении их платежными документами.

Что это значит на практике

Фактически правительство создает единый механизм быстрого реагирования на последствия массированных атак. Вместо того, чтобы каждая община отдельно искала необходимых специалистов после обстрелов, у государства появится резерв профессиональных команд, которые можно будет оперативно перебрасывать туда, где они наиболее нужны. Если эксперимент покажет эффективность, после завершения Минразвития должно подготовить предложения по внесению изменений в законодательство и внедрение такого механизма на постоянной основе.

Несмотря на название, национальные бригады обновления не являются новым государственным органом или отдельной службой. Из текс то постановление следует, что речь идет о временных аварийно-восстановительных формирование, которые будут создаваться в пределах экспериментального проекта. Они формируются из работников Укрзализныци и других предприятий и привлекаются только для выполнения конкретных аварийно-восстановительных работ.

Таким образом, постановление не создает нового юридического лица или отдельной государственной власти, а определяет механизм координации уже имеющихся человеческих и технических ресурсов.

Могут ли привлекать частные предприятия

Одной из главных новелл постановления стало то, что к выполнению аварийно-восстановительных работ могут приобщаться юридические лица независимо от формы собственности. Фактически это означает, что к проекту могут привлекаться: частные строительные компании, предприятия энергетической сферы, водоканалы, теплокоммунэнерго, другие организации, имеющие соответствующих специалистов.

При этом их участие будет производиться с согласия, а включение работников в состав бригад будет происходить на основании обращения такого предприятия.

Также следует отметить, что хотя документ напрямую связан с последствиями вооруженной агрессии РФ, сфера его применения более широкая. Постановление позволяет использовать бригады для ликвидации других чрезвычайных ситуаций. То есть, они могут быть привлечены не только после ракетных или дроновых ударов, но и, например, после масштабных аварий на коммунальных сетях или стихийных бедствий, если для этого будет принято соответствующее решение.

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