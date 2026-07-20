Энди Бернем стал премьер-министром Великобритании

Король Чарльз III пригласил Энди Бернема сформировать новое правительство на закрытой встрече в Букингемском дворце.

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Как известно, 20 июля король Чарльз III официально принял отставку Кира Стармера с должности премьер-министра Великобритании.

Позже в Букингемском дворце сообщили, что Энди Бернем теперь официально является премьер-министром.

Король Чарльз III пригласил его сформировать правительство, и Бернем принял приглашение.

В заявлении Букингемский дворец сообщил:

«Его Величество принял у себя с аудиенцией высокопочтенного Эндрю Бернема, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию.

Высокопочтенный Эндрю Бернем, депутат парламента, принял предложение Короля и поцеловал руки после его назначения на должность премьер-министра и Первого лорда Казначейства».

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