Энди Бернем стал премьер-министром Великобритании
Как известно, 20 июля король Чарльз III официально принял отставку Кира Стармера с должности премьер-министра Великобритании.
Позже в Букингемском дворце сообщили, что Энди Бернем теперь официально является премьер-министром.
Король Чарльз III пригласил его сформировать правительство, и Бернем принял приглашение.
В заявлении Букингемский дворец сообщил:
«Его Величество принял у себя с аудиенцией высокопочтенного Эндрю Бернема, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию.
Высокопочтенный Эндрю Бернем, депутат парламента, принял предложение Короля и поцеловал руки после его назначения на должность премьер-министра и Первого лорда Казначейства».
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