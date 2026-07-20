НБУ смягчил ограничения для перевозчиков: как украинские операторы будут платить таможенные пошлины в ЕС.

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Национальный банк Украины сделал очередной шаг в рамках стратегии смягчения валютных ограничений. С 15 июля вступило в силу Постановление № 79, которое позволяет международным перевозчикам осуществлять трансграничные переводы для оплаты таможенных платежей в странах ЕС. Это решение стало необходимым после отмены Евросоюзом льгот на посылки стоимостью до 150 евро.

Базовое Постановление Правления НБУ № 18 от 24 февраля 2022 года, которое стало основой работы банковской системы в особый период, претерпело уже более сотни изменений. Очередное послабление — Постановление № 79 — является примером реагирования регулятора на внешние вызовы.

Соответствующие изменения стали необходимыми, поскольку с 01 июля Совет Европейского Союза отменил освобождение от пошлины на посылки стоимостью до 150 евро. Ранее такие отправления проходили по упрощенной процедуре без начисления сборов. Теперь введена фиксированная пошлина за каждую товарную категорию.

Без права украинских перевозчиков платить эти сборы непосредственно в валюте за границу, доставка товаров в ЕС была бы заблокирована или легла бы на плечи получателей-европейцев, что снизило бы конкурентоспособность украинских товаров.

Согласно статьям 7, 15 и 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», регулятор наделен полномочиями определять особенности валютного рынка во время войны. Новое смягчение фокусируется на пункте 14 Постановления № 18, который содержит исчерпывающий перечень исключений из запрета на трансграничные переводы валютных ценностей.

Постановление № 79 расширило круг субъектов, которые могут пользоваться новым механизмом валютных переводов.

Если раньше отдельные нормы касались преимущественно назначенных операторов почтовой связи, то теперь право на проведение таких операций получили также экспресс-перевозчики и другие международные транспортные перевозчики.

Фактически Национальный банк распространил действие так называемого «валютного иммунитета» на значительно более широкий сегмент логистического рынка, включив в него не только государственных, а и частных операторов международной доставки. Это должно упростить проведение расчетов по международным перевозкам и обеспечить равные условия для всех участников рынка.

Документ также определил, какие именно валютные платежи разрешено осуществлять в рамках нового механизма.

Национальный банк дополнил пункт 14 постановления новым подпунктом 64, который предоставляет операторам почтовой связи, экспресс-перевозчикам и другим международным транспортным перевозчикам право переводить валюту за границу для уплаты таможенных платежей, налогов и сборов, логистических и административных платежей, а также сборов за таможенное оформление.

В то же время такие операции разрешены только при условии, что они непосредственно связаны с ввозом международных почтовых или экспресс-отправлений в Украину или их перевозкой из других государств, а оплата услуг за доставку поступает на счета этих компаний, открытые в украинских банках.

Разрешенные пути расчетов:

Прямой перевод (включая авансирование) в пользу почтового оператора страны-члена Всемирного почтового союза. Перевод в пользу аккредитованных юридических лиц в ЕС или США, занимающихся сбором таких платежей. Предоставление денежного залога (гарантии для уплаты платежей). Возмещение расходов иностранным перевозчикам, которые уже уплатили эти средства за украинского оператора.

Важным нюансом является то, что на эти операции (в частности на переводы денежного залога и возмещение расходов) не распространяются требования пункта 89 раздела IX Положения № 5. Это означает, что перевозчики не ограничены жестким правилом использования купленной валюты в течение двух рабочих дней, что значительно облегчает планирование логистических цепочек и внесение залоговых сумм.

НБУ отмечает, что подобный режим для платежей в США уже действует с сентября 2025 года. Постановление № 79 синхронизирует правила работы на европейском направлении с теми, которые уже были апробированы в расчетах с американскими таможенными органами.

«Судебно-юридическая газета» недавно поднимала вопрос валютных ограничений для украинцев за рубежом. Сегодня многие наши соотечественники, которые из-за полномасштабного вторжения находятся за пределами государства, продолжают работать на украинскую экономику, уплачивая налоги в бюджет. Однако они остаются заложниками валютных ограничений, введенных в первые дни полномасштабного вторжения. Редакция издания направила официальное обращение в Национальный банк Украины.

В запросе мы подчеркнули необходимость пересмотра лимитов на безналичные расчеты для физических лиц, находящихся за рубежом, и дифференциации лимитов в зависимости от целевого назначения.

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