Валютная ловушка для украинцев за границей: почему лимиты НБУ 2022 года стали проблемой в 2026-м

Валютные лимиты НБУ для remote-работников: налоги в Украине, расходы — в валюте.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Более четырех лет украинская финансовая система функционирует в режиме особого периода, регулируемого Постановлением Правления НБУ № 18 от 24 февраля 2022 года. Несмотря на постепенную либерализацию для бизнеса и оборонного сектора, ограничения для физических лиц, находящихся за границей, остаются одними из самых строгих.

Миллионы украинцев за границей продолжают работать на украинскую экономику, уплачивая налоги в бюджет. Однако они остаются заложниками валютных ограничений, введенных в первые дни полномасштабного вторжения. Но соответствуют ли лимиты четырехлетней давности реалиям цен на жилье и продукты в Европе в 2026 году?

Карточные расчеты

Для большинства украинцев, которые после начала полномасштабной войны проживают или работают за границей, основным платежным инструментом остаются гривневые банковские карты, на которые они получают заработную плату или другие доходы из Украины. В то же время действующие валютные ограничения Национального банка Украины устанавливают лимиты на осуществление безналичных расчетов за пределами Украины.

В частности, по личным гривневым платежным картам максимальный объем безналичных операций (Р2В — payment to business) составляет 100 тыс. грн на календарный месяц со всех счетов клиента, открытых в одном банке. Для корпоративных (бизнесовых) карт этот лимит установлен на уровне 150 тыс. грн в месяц. При этом указанные ограничения не применяются к картам, открытым непосредственно в иностранной валюте, — расчеты с валютных счетов могут осуществляться без таких лимитов.

На практике это создает сложности для тех украинцев, которые длительное время проживают за границей, но продолжают получать заработную плату или другие выплаты именно в гривне. Прежде всего это касается работников, дистанционно работающих на украинских работодателей, физических лиц — предпринимателей, а также других категорий граждан, чьи доходы поступают на гривневые счета в украинских банках.

При нынешнем уровне цен в большинстве стран Европейского Союза существенную часть месячного лимита может составлять уже сама оплата аренды жилья. Во многих городах средняя стоимость аренды квартиры превышает 800–1500 евро в месяц, что по текущему валютному курсу нередко приближается к установленному Национальным банком лимиту или даже превышает его. В результате человек вынужден тратить весь свой безналичный лимит только на аренду, оставаясь без возможности оплатить продукты, лекарства, обучение детей или коммунальные услуги по безналу.

Именно поэтому валютные ограничения, введенные Национальным банком в первые месяцы полномасштабной войны как временная мера для стабилизации валютного рынка и защиты международных резервов Украины, в 2026 году все чаще становятся предметом дискуссии относительно их соответствия современным экономическим условиям и потребностям украинцев, которые длительное время находятся за границей, но продолжают поддерживать экономические связи с Украиной.

Наличный дефицит: правило 12 500

Еще более сложная ситуация со снятием наличных в иностранных банкоматах. Согласно пункту 5-2 Постановления № 18:

Со всех гривневых счетов разрешено снимать наличные в объеме, не превышающем в эквиваленте 12 500 гривен на каждые семь календарных дней.

Для бизнес-карт этот лимит составляет 17 500 гривен на семь дней.

Фактически это означает, что в течение месяца владелец личной гривневой карты может получить наличными ориентировочно до 50 тыс. грн, в зависимости от количества семидневных периодов в календарном месяце и официального курса валют. В пересчете на евро это составляет примерно 1100–1200 евро.

Для украинцев, которые длительное время проживают за границей и пользуются преимущественно гривневыми счетами, такие ограничения могут иметь практическое значение. В ряде стран отдельные платежи — в частности за аренду жилья, медицинские услуги, мелкие покупки или бытовые расходы — до сих пор осуществляются наличными или требуют их использования. Кроме того, потребность в значительной сумме наличных может возникать при переезде, заключении договора аренды, внесении залогового платежа или других непредвиденных расходах.

При таких обстоятельствах установленный Национальным банком недельный лимит может ограничивать возможность оперативно получить необходимую сумму средств. Особенно это касается граждан, получающих доходы исключительно на гривневые счета в украинских банках и не имеющих альтернативных источников финансирования или счетов в иностранной валюте.

Покупка валюты: ограниченный доступ к собственным средствам

Отдельные ограничения установлены и для покупки иностранной валюты за гривну. Несмотря на то, что украинцы, длительное время проживающие за границей, нередко стремятся конвертировать свои доходы в валюту страны проживания, действующие правила Национального банка существенно ограничивают такую возможность.

В частности, без предоставления дополнительных подтверждающих документов физическое лицо может приобрести безналичную иностранную валюту с зачислением на собственный текущий валютный счет только в пределах 50 тыс. грн в месяц в одном банке. Таким образом, даже при наличии достаточных средств на гривневом счету гражданин не может свободно конвертировать их в валюту для использования за границей сверх установленного лимита.

Национальный банк также разрешает покупку валюты на большую сумму — до 200 тыс. грн в месяц, однако только по специальному механизму с последующим размещением средств на срочном депозите. Такие средства подлежат обязательному размещению в банке на определенный срок — в зависимости от условий программы он составляет не менее трех или шести месяцев. До истечения этого срока вкладчик не может свободно распоряжаться приобретенной валютой.

На практике такой механизм может быть эффективным для долгосрочного сбережения средств или защиты их от валютных колебаний, однако он не решает потребностей украинцев, проживающих за границей и нуждающихся в регулярном доступе к собственным средствам для ежедневных расходов.

Именно этот аспект все чаще становится предметом дискуссии о целесообразности сохранения валютных ограничений, введенных в 2022 году, в условиях, когда значительное количество украинцев уже четвертый год подряд постоянно проживает за пределами Украины.

«Квазикеш» и специфические MCC-коды

Отдельную группу ограничений Национальный банк ввел для операций, которые могут использоваться для обхода валютных лимитов. Начиная со сентября 2024 года, НБУ усилил контроль за рядом транзакций, классифицируемых международными платежными системами как операции с повышенным валютным риском или потенциально способных использоваться для вывода капитала за границу.

Прежде всего это касается так называемых квазикеш-операций (quasi cash). Согласно нормативным актам НБУ, к операциям «квазикеш» относятся транзакции с активами, которые непосредственно конвертируются (обмениваются) на денежные средства согласно правилам международных платежных систем.

Сюда входит: покупка криптовалют, пополнение электронных кошельков, приобретение подарочных сертификатов, оплата лотерей, переводы в пользу букмекерских компаний и оплата дорожных чеков.

Физические лица могут осуществлять такие операции на сумму до 100 000 гривен (в эквиваленте) на календарный месяц совокупно со всех счетов клиента, открытых в иностранной валюте.

Кроме общих ограничений на расчеты за границей, НБУ выделил группы товаров и услуг, для которых установлены специальные «потолки» при оплате с валютных карт.

Категория «Предметы роскоши»: лимит 100 000 грн

Для операций с использованием следующих кодов установлен лимит в 100 000 гривен в месяц со всех валютных счетов клиента:

MCC 5094 — Драгоценные камни и металлы, ювелирные изделия.

MCC 5944 — Часы, ювелирные изделия и изделия из серебра.

MCC 5972 — Магазины монет и марок.

Категория «Недвижимость и профессиональные услуги»: лимит 500 000 грн

Совокупный лимит в 500 000 гривен на календарный месяц со всех валютных счетов установлен для оплаты услуг по таким кодам:

MCC 6513 — Агенты и менеджеры по аренде недвижимости.

MCC 7299, 8999 — Другие профессиональные и личные услуги.

MCC 7311, 7392, 7399 — Рекламные, консалтинговые и деловые услуги.

MCC 8111 — Юридические услуги.

MCC 8931 — Учет, аудит и бухгалтерия.

MCC 9399 — Правительственные услуги.

Прямые запреты для MCC-кодов

Важно отметить, что для определенных категорий операций действует полный запрет при осуществлении расчетов за границей с использованием электронных платежных средств. В частности, запрещены расчеты с использованием кода MCC 6211 (Брокеры/дилеры по ценным бумагам).

Также банкам запрещено осуществлять переводы в иностранной валюте, полученной клиентом в качестве кредита или займа, с целью приобретения ценных бумаг, номинированных в валюте.

Если вы находитесь за границей и планируете крупную оплату (например, услуг юриста или аренды жилья через агентство), необходимо учитывать, что даже при наличии валюты на счете, банковская система заблокирует транзакцию, если она превышает установленные лимиты для соответствующего MCC-кода.

Валютные ограничения, введенные как временная мера для спасения золотовалютных резервов, в длительной перспективе начинают играть против экономики. Сдерживание потребления украинцев за границей приводит к тому, что люди ищут пути получения доходов на иностранные карты, минуя украинскую юрисдикцию. Это прямая угроза налоговым поступлениям в будущем.

От редакции: Учитывая многочисленные обращения от читателей и объективное несоответствие лимитов стоимости жизни за границей, издание «Судебно-юридическая газета» направило официальное обращение в Национальный банк Украины.

В запросе мы подчеркнули необходимость пересмотра лимитов на безналичные расчеты для физических лиц, находящихся за границей, и дифференциации лимитов в зависимости от целевого назначения.

Мы продолжаем следить за ситуацией и сообщим нашим читателям, как только поступит официальный ответ от НБУ. Пока рекомендуем украинцам за границей максимально диверсифицировать счета в разных банках (поскольку лимиты часто действуют в пределах одного учреждения).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.