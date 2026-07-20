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НБУ пом’якшив обмеження для перевізників: як українські оператори платитимуть митні збори в ЄС

09:00, 20 липня 2026 116
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Логістика без кордонів: Нацбанк адаптує валютне регулювання до нових правил Євросоюзу.
НБУ пом’якшив обмеження для перевізників: як українські оператори платитимуть митні збори в ЄС
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Національний банк України зробив черговий крок у межах стратегії пом’якшення валютних обмежень. З 15 липня набрала чинності Постанова № 79, яка дозволяє міжнародним перевізникам здійснювати транскордонні перекази для оплати митних платежів у країнах ЄС. Це рішення стало необхідним після скасування Євросоюзом пільг на посилки вартістю до 150 євро.

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Базова Постанова Правління НБУ № 18 від 24 лютого 2022 року, яка стала основою роботи банківської системи в особливий період, зазнала вже понад сотню змін. Чергове послаблення — Постанова № 79 — є прикладом реагування регулятора на зовнішні виклики.

Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 01 липня Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро. Раніше такі відправлення проходили за спрощеною процедурою без нарахування зборів. Тепер запроваджено фіксоване мито за кожну товарну категорію.

Без права українських перевізників платити ці збори безпосередньо в валюті за кордон, доставка товарів до ЄС була б заблокована або лягла б на плечі отримувачів-європейців, що знизило б конкурентоспроможність українських товарів.

Згідно зі статтями 7, 15 та 56 Закону України «Про Національний банк України», регулятор наділений повноваженнями визначати особливості валютного ринку під час війни. Нове пом’якшення фокусується на пункті 14 Постанови № 18, який містить вичерпний перелік винятків із заборони на транскордонні перекази валютних цінностей.

Постанова № 79 розширила коло суб’єктів, які можуть користуватися новим механізмом валютних переказів.

Якщо раніше окремі норми стосувалися переважно призначених операторів поштового зв’язку, то тепер право на проведення таких операцій отримали також експрес-перевізники та інші міжнародні транспортні перевізники.

Фактично Національний банк поширив дію так званого «валютного імунітету» на значно ширший сегмент логістичного ринку, включивши до нього не лише державних, а й приватних операторів міжнародної доставки. Це має спростити проведення розрахунків за міжнародними перевезеннями та забезпечити рівні умови для всіх учасників ринку.

Документ також визначив, які саме валютні платежі дозволено здійснювати в межах нового механізму.

Національний банк доповнив пункт 14 постанови новим підпунктом 64, який надає операторам поштового зв’язку, експрес-перевізникам та іншим міжнародним транспортним перевізникам право переказувати валюту за кордон для сплати митних платежів, податків і зборів, логістичних та адміністративних платежів, а також зборів за митне оформлення.

Водночас такі операції дозволені лише за умови, що вони безпосередньо пов’язані з увезенням міжнародних поштових або експрес-відправлень в Україну чи їх перевезенням з інших держав, а оплата послуг за доставку надходить на рахунки цих компаній, відкриті в українських банках.

Дозволені шляхи розрахунків:

  1. Прямий переказ (включаючи авансування) на користь поштового оператора країни-члена Всесвітнього поштового союзу.
  2. Переказ на користь акредитованих юридичних осіб у ЄС або США, що займаються збором таких платежів.
  3. Надання грошової застави (гарантії для сплати платежів).
  4. Відшкодування витрат іноземним перевізникам, які вже сплатили ці кошти за українського оператора.

Важливим нюансом є те, що на ці операції (зокрема на перекази грошової застави та відшкодування витрат) не поширюються вимоги пункту 89 розділу IX Положення № 5. Це означає, що перевізники не обмежені жорстким правилом використання купленої валюти протягом двох робочих днів, що значно полегшує планування логістичних ланцюжків та внесення заставних сум.

НБУ зазначає, що подібний режим для платежів до США вже діє з вересня 2025 року. Постанова № 79 синхронізує правила роботи на європейському напрямку з тими, що вже були апробовані в розрахунках з американськими митними органами.

«Судово-юридична газета» нещодавно піднімала питання валютних обмежень для українців за кордоном. Сьогодні багато наших співвітчизників, що через повномасштабне вторгнення перебувають за межами держави, продовжують працювати на українську економіку, сплачуючи податки до бюджету. Проте вони залишаються заручниками валютних обмежень, запроваджених у перші дні повномасштабного вторгнення. Редакція видання направила офіційне звернення до Національного банку України.

У запиті ми наголосили на необхідності перегляду лімітів на безготівкові розрахунки для фізичних осіб, які перебувають за кордоном та  диференціації лімітів залежно від цільового призначення.

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ЄС НБУ автомобіль Євросоюз

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