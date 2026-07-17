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Батькам недоношених дітей можуть продовжити виплату допомоги при народженні

18:22, 17 липня 2026 110
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Через тривале лікування після народження сім'ї можуть отримати більше часу для державної підтримки.
Батькам недоношених дітей можуть продовжити виплату допомоги при народженні
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Батьки дітей, які народилися передчасно, часто змушені проводити перші тижні або навіть місяці життя дитини не вдома, а в лікарні. Саме в цей період сім'ї несуть найбільші витрати на лікування, спеціальне харчування, ліки та реабілітацію. Водночас строки виплати державної допомоги при народженні дитини для них не відрізняються від тих, що діють для сімей, у яких діти народилися вчасно. У зв'язку з цим Кабмін закликають переглянути чинний порядок та запровадити додаткові механізми підтримки для сімей із передчасно народженими дітьми.

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З цією метою зареєстровано петицію №41/010345-26еп, у якій пропонується змінити порядок призначення та виплати допомоги при народженні дитини для сімей, у яких діти народилися передчасно.

Чому пропонують переглянути чинні правила

Сьогодні державна допомога при народженні дитини призначається за єдиними правилами незалежно від терміну народження. На думку автора звернення, такий підхід не враховує особливостей дітей, які народилися значно раніше встановленого строку.

Зазначається, що передчасно народжені діти нерідко проводять перші тижні або навіть місяці життя у відділеннях інтенсивної терапії та виходжування новонароджених. Після виписки вони потребують тривалого медичного спостереження, спеціального харчування, реабілітації та значно більшого догляду.

Також звертається увага, що в медичній практиці для оцінки розвитку недоношених дітей використовується скоригований вік, який враховує особливості їхнього розвитку. Однак під час призначення державної допомоги ця особливість не враховується.

На думку автора, через це сім'ї, у яких народилися передчасно діти, фактично мають менше часу державної підтримки саме тоді, коли фінансове навантаження є найбільшим.

Які зміни пропонують для батьків недоношених дітей

Кабмін просять:

  • розробити та подати на затвердження зміни до нормативно-правових актів щодо виплати допомоги при народженні дитини;
  • передбачити для сімей, у яких дитина народилася передчасно, продовження строку виплати допомоги на період, що відповідає кількості тижнів або місяців недоношеності, або запровадити інший механізм компенсації цього періоду;
  • доручити Міністерству соціальної політики України спільно з Міністерством охорони здоров'я України розробити механізм реалізації таких змін.

На що звертають увагу автори ініціативи

У зверненні наголошується, що передчасне народження дитини не є вибором батьків. Такі сім'ї, як зазначає автор петиції, потребують підвищеної уваги та підтримки з боку держави, оскільки стикаються зі значно більшими витратами на лікування, спеціальне харчування, лікарські засоби, реабілітацію та догляд за дитиною.

У зв'язку з цим уряд закликають підтримати ініціативу та забезпечити більш справедливий підхід до державної підтримки сімей, які виховують передчасно народжених дітей.

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