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Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

17:14, 16 липня 2026 403
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Для державних службовців апарату місцевих загальних судів, які забезпечують організацію судового процесу, буде застосовуватися коефіцієнт підвищення посадових окладів.
Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів
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Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 911, яка передбачає підвищення посадових окладів державних службовців апаратів місцевих загальних судів із надмірним навантаженням.

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Про це повідомила Державна судова адміністрація України.

Документ був ухвалений урядом 1 липня 2026 року та набув чинності в день офіційного опублікування в газеті «Урядовий кур'єр», тобто 15 липня.

Постанова встановлює, що на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування для державних службовців апаратів місцевих загальних судів, які забезпечують організацію судового процесу, застосовуватимуться підвищувальні коефіцієнти до посадових окладів залежно від рівня навантаження:

  • 1,2 – якщо навантаження перевищує 50%;
  • 1,3 – якщо навантаження перевищує 100%;
  • 1,4 – якщо навантаження перевищує 200%.

У ДСА зазначили, що протягом 30 днів після набрання чинності постановою Державна судова адміністрація спільно з Вищою радою правосуддя мають затвердити перелік місцевих загальних судів і посад державної служби, працівники яких забезпечують судовий процес та працюють із навантаженням понад 50%. Надалі такі переліки оновлюватимуться щокварталу.

Виплата підвищених посадових окладів здійснюватиметься за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, які надходять від сплати судового збору та звернення застави в дохід держави.

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