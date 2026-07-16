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У Дніпрі жінка відсудила 5 тисяч гривень за лавку біля під'їзду, яку демонтувало ОСББ

16:38, 16 липня 2026 64
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Суд визнав, що навіть встановлення лавки без погодження не давало ОСББ права самостійно її демонтувати.
У Дніпрі жінка відсудила 5 тисяч гривень за лавку біля під'їзду, яку демонтувало ОСББ
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Чи може ОСББ власними силами демонтувати лавку, яку один зі співвласників встановив біля під'їзду? Індустріальний районний суд міста Дніпра дійшов висновку, що навіть якщо лавку встановили без належного погодження, це саме по собі не дає об'єднанню права самостійно її демонтувати. Якщо ОСББ вважає, що права співвласників порушені, воно має вимагати усунення порушення у встановленому законом порядку, зокрема шляхом звернення до суду, а не вилучати приватне майно власними силами. Водночас суд визнав, що правління ОСББ діяло в межах своїх повноважень, коли раніше тимчасово перенесло іншу лавку через загрозу падіння облицювальної плитки з фасаду будинку. Саме такого висновку суд дійшов у спорі між співвласницею будинку та ОСББ.

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Що сталося

Позивачка є співвласницею квартири в будинку, де створено ОСББ «Донецьке шосе-121».

У липні 2024 року правління ОСББ ухвалило рішення тимчасово перенести лавку від третього під'їзду. Причиною стали скарги мешканців на падіння фрагментів керамічної плитки з фасаду будинку, що, на думку правління, створювало небезпеку для людей. Лавку перенесли до тренажерного майданчика навпроти того ж під'їзду.

У квітні 2025 року одна зі співвласниць за власний кошт замовила виготовлення нової лавки вартістю 21 100 грн та встановила її біля третього під'їзду. Через кілька днів правління ОСББ вирішило демонтувати цю лавку, мотивуючи це тим, що вона була встановлена без погодження, всупереч колективному зверненню 21 мешканця під'їзду, які просили не встановлювати лавку під їхніми вікнами. 1 травня 2025 року лавку демонтували та передали на тимчасове зберігання. Уже після подання позову ОСББ повернуло лавку її власниці.

Позивачка звернулася до суду. Вона просила визнати недійсним рішення правління про перенесення первісної лавки, визнати незаконними дії щодо її перенесення та демонтажу нової лавки, зобов'язати ОСББ повернути лавку на попереднє місце, а також стягнути 21 100 грн матеріальної та 10 тис. грн моральної шкоди.

Позиції сторін

Позивачка стверджувала, що питання використання майна на прибудинковій території належить до компетенції загальних зборів співвласників, а не правління ОСББ. Крім того, вона вважала, що ОСББ самовільно розпорядилося її майном, коли демонтувало встановлену нею лавку. На її думку, об'єднання також не мало права одноосібно вирішувати питання щодо розміщення елементів благоустрою.

Натомість ОСББ зазначало, що перенесення першої лавки було продиктоване необхідністю забезпечити безпеку мешканців через аварійний стан фасаду. Щодо нової лавки відповідач наголошував, що її встановили без погодження та без урахування інтересів інших співвласників, а після демонтажу лавку лише тимчасово зберігали й повернули власниці, щойно вона заявила про свої права.

Висновки суду

Суд відмовив у задоволенні вимог щодо рішення правління про перенесення первісної лавки.

Суд зазначив, що правління діяло в межах своїх повноважень із поточного управління багатоквартирним будинком. Тимчасове перенесення лавки було спрямоване на забезпечення безпеки мешканців через загрозу падіння плитки з фасаду та не було пов'язане з вирішенням питання про використання спільного майна або встановленням обмежень щодо користування ним. Відтак це питання не належало до виключної компетенції загальних зборів ОСББ.

Також суд відмовив у вимозі зобов'язати ОСББ повернути лавку до третього під'їзду. Позивачка не надала належних доказів того, що встановлення лавки саме в цьому місці відповідатиме вимогам законодавства у сфері благоустрою та не порушуватиме права інших співвласників. Суд також врахував письмове звернення мешканців під'їзду, які виступали проти її встановлення під вікнами квартир.

Водночас суд визнав обґрунтованими вимоги щодо незаконності демонтажу нової лавки.

Суд зазначив, що матеріали справи 202/4687/25 не містять доказів отримання позивачкою відповідного дозволу на встановлення цієї малої архітектурної форми, а також доказів наявності згоди інших співвласників. Проте ці обставини самі по собі не наділяли ОСББ правом самостійно демонтувати приватне майно.

Суд звернув увагу, що повноваження правління ОСББ пов'язані з управлінням багатоквартирним будинком та спільним майном співвласників. Якщо ж об'єднання вважало, що встановлення лавки порушує права співвласників або вимоги законодавства, воно мало право вимагати від власниці усунення таких порушень, у тому числі шляхом звернення до суду, а не здійснювати самостійний демонтаж лавки та переміщення її на зберігання. Саме тому суд визнав дії ОСББ щодо демонтажу лавки протиправними.

Чому суд відмовив у стягненні матеріальної шкоди

Суд зазначив, що після звернення позивачки до суду ОСББ повернуло їй лавку. Оскільки майно не було втрачено чи пошкоджено, а представник позивачки у судовому засіданні не підтримав цю частину позовних вимог після повернення майна, підстав для стягнення 21 100 грн матеріальної шкоди суд не встановив.

Чому присудили моральну шкоду

Суд дійшов висновку, що внаслідок незаконного демонтажу було порушено право власності позивачки. Через це вона була змушена вживати заходів для повернення свого майна, що порушило її звичний уклад життя та спричинило моральні страждання.

Водночас, визначаючи розмір компенсації, суд врахував і поведінку самої позивачки, зазначивши, що під час здійснення своїх прав особа повинна утримуватися від дій, які можуть порушувати права інших осіб. З огляду на це суд зменшив заявлений розмір компенсації з 10 тис. грн до 5 тис. грн.

Що вирішив суд

Індустріальний районний суд міста Дніпра частково задовольнив позов. Суд визнав протиправними дії ОСББ щодо демонтажу належної позивачці лавки, стягнув на її користь 5 тис. грн моральної шкоди та 1782,11 грн судового збору. Водночас у задоволенні інших позовних вимог, зокрема щодо скасування рішення правління про тимчасове перенесення лавки, її повернення до попереднього місця та стягнення матеріальної шкоди, суд відмовив.

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суд Дніпро судова практика

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