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Парламент підтримав призначення Дениса Маслова міністром юстиції

16:10, 16 липня 2026 434
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Дениса Маслова призначили міністром юстиції у новому уряді Сергія Корецького.
Парламент підтримав призначення Дениса Маслова міністром юстиції
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Верховна Рада підтримала призначення Дениса Маслова на посаду міністра юстиції у складі нового Кабміну.

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Денис Маслов — юрист із багаторічним досвідом, який здійснював адвокатську діяльність, працював арбітражним керуючим та суддею.

Народний депутат України IX скликання, голова Комітету з питань правової політики, брав участь у законотворчій діяльності з питань реформування судової системи, удосконалення законодавства у сфері правосуддя та забезпечення верховенства права. Також був членом Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів і входив до складу депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з іноземними державами.

Ще до оновлення складу уряду Дениса Маслова називали кандидатом у міністри юстиції.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Кабмінуна чолі з Юлією Свириденко. Після цього всі члени уряду набули статусу виконувачів обов'язків до призначення нового складу уряду.

16 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України.

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