Колишнього керівника ГУ Нацполіції Сумської області знайшли застреленим у власному будинку

Чоловіка виявили із вогнепальним пораненням.

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У Полтавському районі знайшли мертвим колишнього керівника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа. Попередньо правоохоронці розглядають версію самогубства.

Як повідомили у поліції Полтавської області, 16 липня близько 10:40 надійшло повідомлення про смерть 44-річного чоловіка у Карлівській громаді Полтавського району.

Під час першочергових слідчих дій встановили, що загиблий раніше працював у правоохоронних органах. Як повідомляють у ЗМІ, йдеться про екскерівника ГУ Нацполіції Сумської області Сергія Чижа.

Чоловіка виявили із вогнепальним пораненням. За попередніми даними, смерть могла настати внаслідок самогубства.

Для встановлення точної причини смерті призначили судово-медичну експертизу. За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини події.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Тернополі на території ТЦК виявили мертвим 46-річного чоловіка. Як повідомили правоохоронці, 23 травня до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка у приміщенні вбиральні одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Загиблим виявився 46-річний житель Тернополя. За попередніми даними, того ж дня його доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

За інформацією поліції, чоловік зайшов до вбиральні, де, ймовірно, вчинив самогубство із використанням вогнепальної зброї.

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